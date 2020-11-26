還愛河於民 陳其邁：逐步開放遊憩水域及時段

高雄市政府開放愛河水域，要「還河於民」，讓民眾輕鬆在愛河從事划船等水上活動。高雄市長陳其邁今天表示，初步開放五福橋到七賢橋段水域，配合救生員執勤時間逐步開放時段。

陳其邁上午出席高雄市議會市政總質詢，他在會前接受媒體聯訪表示，讓民眾親水、享受城市慢活是政策方向，未來將逐步開放時段及水域，並採取積極開放的有效管理措施，維護市民安全。

陳其邁表示，初步開放五福橋到七賢橋中間水域，並配合相關協會及救生員執勤時間逐步開放，等民眾適應後，再增加開放時段，讓大家更熟悉愛河水域。

針對愛河水質監測部分，陳其邁表示，包括環保局及水利局等市府局處都持續監測水質，但目前沒有開放游泳，只能從事原本就能從事的一般水上活動，但市府簡化申請行政程序，讓市民能夠輕鬆地親近愛河。

高雄市政府觀光局長周玲妏表示，雖然全水域全時段開放是總目標，但考量安全問題並鼓勵民眾參與，第一階段先開放水域狀況最好的五福橋到七賢橋段，現場下水的扶手台階等設備也較不錯。

她說，市府將邀請獨木舟相關協會在每天上午10時至下午5時半間，於六合截流站營運快閃店，向民眾進行示範與教學，現場也配置救生員、救生圈等安全措施，預計試辦到明年2月。