停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

有網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」po文指出，他在台南市北安路準備停車，但看到停車格又有畫黃線，猶豫到底能不能停車？有網友熱心回應，他在高雄的經驗是可以停，但要被開二張單，一張罰單一張停車單，還說申訴也沒用。令其他網友傻眼驚問「真假？」

該文引起熱烈討論，有網友笑稱「是只能暫停3分鐘的停車格」，不少網友認為，停車格若有編號應該可以停車，也有網友認為，白色格子是後來畫的，白線壓在黃線上面，應該可以停車；網友熱烈討論，也有人說停停看，有沒有收到罰單就知道可不可以停，也有網友回應po出另一處停車格但旁邊畫紅線；不少人怪政府「這點小事都做不好」，也質疑這種標線，公部門怎麼驗收的？。

警察交通單位看到很驚訝說「啊！怎麼會有這種標線呢？」一名交通組長個人看法是可以停車！如果停車，因而被告發，是可以申訴的！但也說，這種標線一定要請交通局塗銷改善。