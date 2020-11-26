屏東家扶表揚5位向上兒童 勇敢面對困境向生命挑戰

屏東家扶中心每年從扶助家庭中選出看見家庭困境，且願意共同承擔家庭的責任，向上兒童給予鼓勵及表揚，今年從1300戶中選出5名向上兒少，竹田鄉徐旻詰、里港鄉小碇、來義鄉陳紹寒、高樹鄉范韶芩、恆春鎮江瀞文，他們不因家庭生活困境，勇敢面對，也讓自己學習長大。

國中一年級徐旻詰從與母親相依為命，母親要照顧患有糖尿病截肢一足的外婆，母親為養家糊口，擺攤賣麵和菜市場賣手工水餃，製作湯圓麵食補貼家用，成為母親的最佳幫手，即使課業變繁忙，不忘周末清晨五點早起陪媽媽到菜市場幫忙，之後再去補習，減輕媽辛勞。

高中的小碇來自隔代教養家庭，父母親離異，雖由父親監護兩兄妹，父親當年因情緒壓力，時會遷怒，好在祖父母耐心陪伴與照顧，父親在幾年前因病逝世，家庭生活漸進入軌道，小碇反而感謝父親，因過往的經歷，讓他比同年齡的孩子更成熟、努力生活著。小碇告訴自己「我們不能決定自己的出生，但可以掌握自己的未來」，祖父母年齡漸長近85歲，身體機能退化，假日、放學後，小碇照顧祖父母，幫忙祖父盥洗、換尿布、為家人準備晚飯。

紹寒在國中時選進學校舉重隊，她從一開始的排斥到現在屢獲佳績，也曾厭惡到不想練習，後來靠著調適心情，願意跨出勇於嘗試，感謝外祖母的鼓勵，期許能考上舉重教練與裁判的資格，讓外祖母感到光榮，也不用再這麼辛苦工作，讓外祖母好好養老。

國中三年級的范韶芩是家中長女，還有國二弟弟、國小三年級妹妹，妹妹患有水腦症，領有重大傷病卡，需固定至醫院回診 ，雖為雙親家庭，父親因工作不慎從工廠二樓摔下，導致脊椎摔傷，無法工作；母親原本為家庭主婦及偶爾協助祖母務農，收入有限，為改善家庭經濟，到照服機構擔任照服員。

高中一年級的江瀞文，父親因病過世，她與母親相依為命，她在家附近找打工機會，貼補家用，媽媽因身體狀況不佳，當媽媽情緒較大時，她站在媽媽角度換位思考，靜靜陪伴。