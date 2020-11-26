快訊

康友炒股案 立委吳怡玎之父涉違反證交法300萬元交保

「CHINA」變超小…華航新塗裝拍板？ 交通部長林佳龍回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東家扶表揚5位向上兒童 勇敢面對困境向生命挑戰

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國中一年級的徐旻詰幫忙媽媽麵攤備菜，減輕媽媽負擔。圖／屏東家扶中心提供
國中一年級的徐旻詰幫忙媽媽麵攤備菜，減輕媽媽負擔。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心每年從扶助家庭中選出看見家庭困境，且願意共同承擔家庭的責任，向上兒童給予鼓勵及表揚，今年從1300戶中選出5名向上兒少，竹田鄉徐旻詰、里港鄉小碇、來義鄉陳紹寒、高樹鄉范韶芩、恆春鎮江瀞文，他們不因家庭生活困境，勇敢面對，也讓自己學習長大。

國中一年級徐旻詰從與母親相依為命，母親要照顧患有糖尿病截肢一足的外婆，母親為養家糊口，擺攤賣麵和菜市場賣手工水餃，製作湯圓麵食補貼家用，成為母親的最佳幫手，即使課業變繁忙，不忘周末清晨五點早起陪媽媽到菜市場幫忙，之後再去補習，減輕媽辛勞。

高中的小碇來自隔代教養家庭，父母親離異，雖由父親監護兩兄妹，父親當年因情緒壓力，時會遷怒，好在祖父母耐心陪伴與照顧，父親在幾年前因病逝世，家庭生活漸進入軌道，小碇反而感謝父親，因過往的經歷，讓他比同年齡的孩子更成熟、努力生活著。小碇告訴自己「我們不能決定自己的出生，但可以掌握自己的未來」，祖父母年齡漸長近85歲，身體機能退化，假日、放學後，小碇照顧祖父母，幫忙祖父盥洗、換尿布、為家人準備晚飯。

紹寒在國中時選進學校舉重隊，她從一開始的排斥到現在屢獲佳績，也曾厭惡到不想練習，後來靠著調適心情，願意跨出勇於嘗試，感謝外祖母的鼓勵，期許能考上舉重教練與裁判的資格，讓外祖母感到光榮，也不用再這麼辛苦工作，讓外祖母好好養老。

國中三年級的范韶芩是家中長女，還有國二弟弟、國小三年級妹妹，妹妹患有水腦症，領有重大傷病卡，需固定至醫院回診 ，雖為雙親家庭，父親因工作不慎從工廠二樓摔下，導致脊椎摔傷，無法工作；母親原本為家庭主婦及偶爾協助祖母務農，收入有限，為改善家庭經濟，到照服機構擔任照服員。

高中一年級的江瀞文，父親因病過世，她與母親相依為命，她在家附近找打工機會，貼補家用，媽媽因身體狀況不佳，當媽媽情緒較大時，她站在媽媽角度換位思考，靜靜陪伴。

屏東家扶中心將在12月5日家扶心歲末情歲末活動中，表揚5名勇敢面對生命挑戰的向上兒少。

屏東縣來義鄉陳紹寒感謝外婆一路相伴。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣來義鄉陳紹寒感謝外婆一路相伴。圖／屏東家扶中心提供

屏東

延伸閱讀

淡水弱勢兒童挑新衣 淡信基金會助溫暖過冬

辣椒醬媽媽不畏昂貴手術費 醫判女兒「活不過6歲」堅強撐過

賴清德化身萌版賴醫師！與非營利幼兒園學童喝下午茶

南投家扶兒少展才藝 舞獅、擊鼓、街舞樣樣會

相關新聞

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

有網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」po文指出，他在台南市北安路準備停車，但看到停車格又有畫黃線，猶豫到底能不...

屏東家扶表揚5位向上兒童 勇敢面對困境向生命挑戰

屏東家扶中心每年從扶助家庭中選出看見家庭困境，且願意共同承擔家庭的責任，向上兒童給予鼓勵及表揚，今年從1300戶中選出5...

10天拆完民生陸橋 噪音惹民怨

高雄市鐵路已地下化，跨越鐵道的陸橋陸續開拆，其中車流量龐大的民族陸橋日前開工，為趕10天內拆完，挖土機到凌晨1點還在施作...

都計結合產業 北高雄「超前部署」

地方引頸期盼的台積電還沒來，高雄市放眼未來，市長陳其邁要求團隊結合捷運延伸線等重大交通工程，「超前部署」台南到高雄科技廊...

拚招商 投資高雄事務所揭牌

高雄市成立「投資高雄事務所」加大拚招商力道，以單一窗口協助企業解決難題，與工策會相輔相成。市長陳其邁說，投資高雄事務所有...

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

金門縣議員董森堡接獲古崗鄉親投訴，指稱有金寧鄉公所、金湖鎮公所的資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進...

皆豪集團董座千金曾詩茵 掌舵人文紀念館創新局

國內鋼構業界傳奇人物皆豪集團董事長曾國展的女兒曾詩茵，是基督教友，去年接下旗下屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館執行長，有感於...

屏東永新公園種綠電亂象 潘孟安：縣府曾退件

屏東市公所在永心公園綠地上立起太陽能板引發爭議，屏東縣議員李世斌今縣議會總質詢提出，屏東縣先前發生學校操場旁設置光電板，...

義大皇家酒店攜手慈善會化身耶誕老人 為偏鄉學童圓夢

耶誕節腳步接近，許多孩子都夢想收到聖誕禮物，住高雄偏鄉的50名小學童，今年就能圓夢。義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會推出...

打造鳳山交通命脈 陳其邁允高雄捷運黃線2022年動工

攸關鳳山地區發展的高雄捷運黃線工程，目前已完成綜合規劃及環評報告書送交中央審查，市長陳其邁今天指出，2022年是動工的目...

日治「石頭營」軍事遺跡引關切 屏縣府：啟動文資調查

屏東縣枋寮地區執行光電開發工程，9月下旬發現疑似日治時期「石頭營」軍事遺跡，屏東縣府文化處邀集學者專家到場現勘，要求施工...

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

拚招商，高市府比照中央的「投資台灣事務所」，設立「投資高雄事務所」今天」揭牌成立，有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平...

熱門新聞

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

八德介壽路捷運綠線工區將全面啟動 桃市府籲改道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。