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金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
赤山垃圾場被金寧鄉公所、金湖鎮公所偷倒塑膠垃圾，引起附近居民的不滿。圖／董森堡議員服務處提供
赤山垃圾場被金寧鄉公所、金湖鎮公所偷倒塑膠垃圾，引起附近居民的不滿。圖／董森堡議員服務處提供

金門縣議員董森堡接獲古崗鄉親投訴，指稱有金寧鄉公所、金湖鎮公所的資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進場的赤山垃圾場回填，董森堡到場後，果然發現金湖、金寧二鄉鎮的垃圾車頻繁進出，估計至少偷倒50至60車次的塑膠垃圾，董森堡痛批，公部門光天化日偷倒垃圾，簡直是最壞示範！

對此，金門縣環保局長楊建立說明，赤山垃圾場正進行覆土作業，環保局協調同意金寧、金湖載運可分解的蚵殼回填打底，但公所清潔隊員在覆土時，發現當地還有約250立方公尺的空間可使用，就將無法轉運到台灣的雜塑膠載到當地掩埋，因為他不知情，相關人員也沒有事先跟當地民眾溝通，才會惹出這次風波，他已要求2公所在本週內把載運前往赤山垃圾場的廢棄垃圾原車載回。

董森堡表示，日前接獲古崗鄉親投訴，指稱近日來有金寧、金湖的資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往赤山垃圾場回填，恐有破壞景觀、污染環境之虞，依據他所掌握的資訊，金湖與金寧鎮公所的清潔隊大概從11月5日起，陸續載運塑膠垃圾進場，推估應該有50至60車次。

他第一時間趕往現場，確實發現金湖、金寧二鄉鎮的垃圾車頻繁進出，並將滿車的塑膠垃圾回填於覆土區，他即刻要求現場工作人員停運，並致電金湖鎮長陳文顧與金寧鄉長楊忠俊表達抗議，同時要求環保局長楊建立到場說明狀況。

「蚵殼變塑膠、狸貓換太子」董森堡氣憤的說，後續他一定會緊盯到底，同時查明到底是誰同意這些垃圾進場，釐清是否有行政弊端。

金門縣環保局表示，赤山掩埋場是該局跟古崗社區發展協會承租的，租約到今年年底才到期，屆時會將土地還給古崗鄉親，近期就是在做土方回填覆土，但因為金門的土方不多，才會找蚵殼來回填，沒想到幫忙的鄉鎮公所在復育過程，將無法轉運到台灣的雜塑膠類垃圾，倒在這裡；他說，這裡本來就是掩埋用途，只是沒有事先溝通，才造成鄉親誤解。

赤山垃圾場近日因為被金寧鄉公所、金湖鎮公所偷倒塑膠垃圾，引起古崗居民的不滿。圖／董森堡議員服務處提供
赤山垃圾場近日因為被金寧鄉公所、金湖鎮公所偷倒塑膠垃圾，引起古崗居民的不滿。圖／董森堡議員服務處提供
金寧鄉公所、金湖鎮公所的資源回收車近期載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進場的赤山垃圾場回填，遭民眾向議員舉報。圖／董森堡議員服務處提供
金寧鄉公所、金湖鎮公所的資源回收車近期載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進場的赤山垃圾場回填，遭民眾向議員舉報。圖／董森堡議員服務處提供

金門 垃圾車 資源回收

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