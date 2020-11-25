金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

金門縣議員董森堡接獲古崗鄉親投訴，指稱有金寧鄉公所、金湖鎮公所的資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往已經封場多年，停止垃圾進場的赤山垃圾場回填，董森堡到場後，果然發現金湖、金寧二鄉鎮的垃圾車頻繁進出，估計至少偷倒50至60車次的塑膠垃圾，董森堡痛批，公部門光天化日偷倒垃圾，簡直是最壞示範！

對此，金門縣環保局長楊建立說明，赤山垃圾場正進行覆土作業，環保局協調同意金寧、金湖載運可分解的蚵殼回填打底，但公所清潔隊員在覆土時，發現當地還有約250立方公尺的空間可使用，就將無法轉運到台灣的雜塑膠載到當地掩埋，因為他不知情，相關人員也沒有事先跟當地民眾溝通，才會惹出這次風波，他已要求2公所在本週內把載運前往赤山垃圾場的廢棄垃圾原車載回。

董森堡表示，日前接獲古崗鄉親投訴，指稱近日來有金寧、金湖的資源回收車載運大量的塑膠垃圾前往赤山垃圾場回填，恐有破壞景觀、污染環境之虞，依據他所掌握的資訊，金湖與金寧鎮公所的清潔隊大概從11月5日起，陸續載運塑膠垃圾進場，推估應該有50至60車次。

他第一時間趕往現場，確實發現金湖、金寧二鄉鎮的垃圾車頻繁進出，並將滿車的塑膠垃圾回填於覆土區，他即刻要求現場工作人員停運，並致電金湖鎮長陳文顧與金寧鄉長楊忠俊表達抗議，同時要求環保局長楊建立到場說明狀況。

「蚵殼變塑膠、狸貓換太子」董森堡氣憤的說，後續他一定會緊盯到底，同時查明到底是誰同意這些垃圾進場，釐清是否有行政弊端。