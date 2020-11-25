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皆豪集團董座千金曾詩茵 掌舵人文紀念館創新局
國內鋼構業界傳奇人物皆豪集團董事長曾國展的女兒曾詩茵，是基督教友，去年接下旗下屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館執行長，有感於公私立納骨塔多以佛、道教為主，對往生教友家屬不方便，特別打造有追思禮拜堂、團契廳、禱告室的基督教專區，今天邀恆春基督教醫院團契舉辦開幕式，明亮又具現代感的設計，取代傳統冰冷印象，教友直說：「將來在此聚會，讓人安心又開心」。
曾詩茵去年跟著父親曾國展到集團旗上的鯉龍山人文紀念館參觀時，因自己是基督教友，發現恆春半島缺乏基督徒鄉親的塔位，屏東地區的公私立納骨塔多以佛、道教為主，又發現高屏地區也沒有合法的基督教友專屬塔位，為讓往生教友家屬可以就近追念家人，接下執行長後決定成立基督教專區。
基督教專區共有近2400個塔位，還貼心規畫可容納150人的團契聽、追思禮拜堂、還有蒙福步道，透過環境、塔位和空間的設計，讓家屬可以拉近距離將愛傳承，就近得到安慰，追思親人；明亮又具時尚感的設計和巧思，讓納骨塔具人文藝術美感。
「它也是生命教育一環！」曾詩茵說，鯉龍山人文紀念館開館以來也回饋在地鄉親，不僅提供獅子鄉民500個塔位，也將停車場免費提供給前往里龍山登山步道的遊客；目前也和大學有建教合作，讓生命教育相關科系的學生可以在此實習，未來更會投入公益來幫助清寒家庭、提供獎助學金等，幫助更多需要的人。
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