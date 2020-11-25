屏東永新公園種綠電亂象 潘孟安：縣府曾退件

屏東市公所在永心公園綠地上立起太陽能板引發爭議，屏東縣議員李世斌今縣議會總質詢提出，屏東縣先前發生學校操場旁設置光電板，如今又發生公園綠地立起光電板，推動綠能不應胡搞瞎搞，環保、美學教育應加強。縣潘孟安說，縣府對綠能態度支持，不能無限上綱，會將亂象逐一排除。

李世斌說，他日前接到民眾反映，永新公園蓋光電板，高度超低，直挺挺站在綠地上面，完全壓縮民眾活動空間，跟上次僑德國小的光電板蓋上操場旁一樣，李世斌說，不要為了綠能犧牲都市的肺；並問潘孟安縣府對於推動綠能的態度？

潘孟安說，永新公園是屏東市所轄管，當初公所6月送來屏東縣府申請，其他案通過，唯一把永新公園挑出來退件，請公所撤回此案，希望公園就是公園綠地，不能做其他附屬設施，若要做其他附屬設施，除非在屋頂上、停車棚、涼亭，縣府在7月28日具文請市公所撤回。

縣府撤回後，為什麼公所還是施設？縣府城鄉發展處指出，公所送件，有發現是在公園蓋綠能退件後，公所補齊資料時，公所根據市公所公園自治條例設置公園的必要附屬設施來施設。屏東市公所指出，選址錯誤，民眾觀感不佳，相當抱歉，也將在27日下午跟居民召開公聽會，若無法改善，不排除現地拆除。