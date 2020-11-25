義大皇家酒店攜手慈善會化身耶誕老人 為偏鄉學童圓夢

耶誕節腳步接近，許多孩子都夢想收到聖誕禮物，住高雄偏鄉的50名小學童，今年就能圓夢。義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會推出一面心願牆收集學童願望，再開放入住房客與社會大眾「認領」，一起扮分送溫暖與愛的耶誕老人。有個小朋友希望能吃到皇家酒店美味的牛排，總經理婁中愷說，「能為孩子們圓夢，當仁不讓」。

「我希望有張書桌，可以好好念書」、「我想有個保溫瓶，讓在外打工的媽媽可以度過寒冷的冬天」，「我希望能夠收到書包，因為我的書包壞掉很久」，這些偏鄉孩子們獲得的禮物，在一般人眼中似微不足道，他們卻心心念念，義大皇家酒店今年即與南勝母堂慈善會一起合力替大家圓夢，讓孩子們夢想成真。

高雄市社會局長謝琍琍、觀光局副局長葉欣雅及教育局國小科專委林美伶，都認同這項圓夢計畫，認為疫情嚴峻，住房率受影響，飯店還依然為社會公益盡心力。

心願牆上，掛滿偏鄉孩童以稚嫩文字寫出的心願，有有想要筆記本、鉛筆盒、書包、書桌或玩具，其中一個孩子希望在義大皇家酒店吃牛排，總經理婁中愷當場「認領」，幫孩子實現心願。