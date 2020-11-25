快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

打造鳳山交通命脈 陳其邁允高雄捷運黃線2022年動工

中央社 / 高雄25日電
高雄捷運目前僅有紅、橘2線，市府推動第3條捷運黃線，行經人口稠密的三民、鳳山等區。圖／高捷公司提供
高雄捷運目前僅有紅、橘2線，市府推動第3條捷運黃線，行經人口稠密的三民、鳳山等區。圖／高捷公司提供

攸關鳳山地區發展的高雄捷運黃線工程，目前已完成綜合規劃及環評報告書送交中央審查，市長陳其邁今天指出，2022年是動工的目標期程，會嚴格如期如質落實。

民進黨籍市議員林智鴻在市政總質詢針對鳳山區的發展指出，鳳山溪是當地的水路且承載了鳳山200年的發展，未來的陸路要靠捷運黃線帶動，地方居民很期待有經過百萬人口生活圈的捷運黃線早日啟動。另有關鳳山的建設工程，林智鴻也提出包括北鳳未來城、衛武營國際文化特區、鳳山溪親水河岸等生活圈的建設等。

陳其邁答詢指出，捷運黃線2022年動工是市府的目標，會嚴格要求包括綜合規劃及環評報告加速完成；至於捷運黃線目前還有不同意見，包括交通部建議部分路段採高架等，市府堅持五甲路段全程地下化等；對於地下化可能增加的經費，將試算是否朝聯合開發或做計劃調整，盼提高自償率等可行性以加速推動。

陳其邁指出，鳳山是高雄人口最多的行政區，且人文薈萃，過往公務、軍事機關遺留大片面積土地，蘊含發展潛力。從歷史軌跡來看，鳳山是新城，舊城則在左營，鳳山擁有包含衛武營國家藝術中心、建軍站、鳳儀書院，及大東文化藝術中心等建設，累積一定程度文化能量，是好生活、好居住的地方。關於城市未來發展，應「由下而上」，而非由一個人或少數人決定，進而深化鳳山的文化影響力，帶動當地不同發展風貌。

依捷運局資料，高捷黃線在民國104年12月30日進行都會延伸環線(黃線)可行性研究案與顧問公司簽約，開始進行規劃。最新進度已在今年10月12日提報「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫環境影響說明書」至交通部審查。

黃線路線總長22.722公里、共規劃23座地下車站、1座機廠，路線連結亞洲新灣區，起於鳥松神農路，經大埤路、澄清路、本館路、建工路、民族路、民權路迄於三多五路；另由澄清路、國泰路、南京路、五甲路迄於鎮中路前鎮區公所，沿路經市府四維行政中心及長庚醫院。跨越鳥松、新興、苓雅、前鎮、鳳山、三民等6個行政區。

捷運 陳其邁 衛武營 高捷

延伸閱讀

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

台積電效應延伸 高雄市提早部署阿蓮、湖內、茄萣、路竹

美環保署長取消訪台 陳其邁：台美關係會繼續深化

民調最不受歡迎的六都市長 陳其邁：會更努力

相關新聞

義大皇家酒店攜手慈善會化身耶誕老人 為偏鄉學童圓夢

耶誕節腳步接近，許多孩子都夢想收到聖誕禮物，住高雄偏鄉的50名小學童，今年就能圓夢。義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會推出...

打造鳳山交通命脈 陳其邁允高雄捷運黃線2022年動工

攸關鳳山地區發展的高雄捷運黃線工程，目前已完成綜合規劃及環評報告書送交中央審查，市長陳其邁今天指出，2022年是動工的目...

日治「石頭營」軍事遺跡引關切 屏縣府：啟動文資調查

屏東縣枋寮地區執行光電開發工程，9月下旬發現疑似日治時期「石頭營」軍事遺跡，屏東縣府文化處邀集學者專家到場現勘，要求施工...

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

拚招商，高市府比照中央的「投資台灣事務所」，設立「投資高雄事務所」今天」揭牌成立，有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平...

台積電效應延伸 高雄市提早部署阿蓮、湖內、茄萣、路竹

台積電沒有到高雄，但高雄市放眼未來，市長陳其邁要求科技走廊的整體都市計畫超前部署、通盤檢討，配合捷運的興建，因應近期快速...

高雄民族路橋機車道趕工拆除噪音惹怨！環保局開單告發

因應高雄市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，工期10天。不過近日招致民眾抗議，指拆除作業半夜還...

索大老爺德政碑與高雄神社社號碑 高雄指定為一般古物

高雄市文化局召開古物審議會議通過，指定清代「索大老爺德政碑」與日治時期「高雄神社社號碑」為高雄市一般古物。索大老爺德政碑...

改善候車品質 高市明年再增40座候車亭

為改善公車候車環境，高雄市今年完成增設候車亭40座及候車椅70座。市府交通局表示，明年將持續建置40座候車亭，並加強建置...

黃紹庭酸強摘的果子不甜 陳其邁回：盼這城市能更團結

台灣民意基金會昨天公布一份民眾對六都市長看法的民調，高雄市長陳其邁在「最不受欣賞的市長」問題中排第一，國民黨議員黃紹庭在...

屏東馬卡道夜祭起跑 青年、學校傳承文化資產

屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場，接續有高樹加蚋埔夜祭12月29、30日，以及1...

旗山轉爐石 地方喊公布清運計畫書

高雄市旗山農地非法掩埋百萬噸轉爐石，清運計畫一波三折，環保局廢止萬大公司清運計畫後，中聯公司本月起接續清運。公民團體批評...

未能防患未然 高市府應亡羊補牢

高雄旗山大林農地掩埋廢爐渣問題糾葛7年之久，原以為今年展開清運後可放下心中巨石，怎料清運計畫歹戲拖棚，要全數清走是棘手難...

熱門新聞

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。