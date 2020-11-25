打造鳳山交通命脈 陳其邁允高雄捷運黃線2022年動工

攸關鳳山地區發展的高雄捷運黃線工程，目前已完成綜合規劃及環評報告書送交中央審查，市長陳其邁今天指出，2022年是動工的目標期程，會嚴格如期如質落實。

民進黨籍市議員林智鴻在市政總質詢針對鳳山區的發展指出，鳳山溪是當地的水路且承載了鳳山200年的發展，未來的陸路要靠捷運黃線帶動，地方居民很期待有經過百萬人口生活圈的捷運黃線早日啟動。另有關鳳山的建設工程，林智鴻也提出包括北鳳未來城、衛武營國際文化特區、鳳山溪親水河岸等生活圈的建設等。

陳其邁答詢指出，捷運黃線2022年動工是市府的目標，會嚴格要求包括綜合規劃及環評報告加速完成；至於捷運黃線目前還有不同意見，包括交通部建議部分路段採高架等，市府堅持五甲路段全程地下化等；對於地下化可能增加的經費，將試算是否朝聯合開發或做計劃調整，盼提高自償率等可行性以加速推動。

陳其邁指出，鳳山是高雄人口最多的行政區，且人文薈萃，過往公務、軍事機關遺留大片面積土地，蘊含發展潛力。從歷史軌跡來看，鳳山是新城，舊城則在左營，鳳山擁有包含衛武營國家藝術中心、建軍站、鳳儀書院，及大東文化藝術中心等建設，累積一定程度文化能量，是好生活、好居住的地方。關於城市未來發展，應「由下而上」，而非由一個人或少數人決定，進而深化鳳山的文化影響力，帶動當地不同發展風貌。

依捷運局資料，高捷黃線在民國104年12月30日進行都會延伸環線(黃線)可行性研究案與顧問公司簽約，開始進行規劃。最新進度已在今年10月12日提報「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫環境影響說明書」至交通部審查。

黃線路線總長22.722公里、共規劃23座地下車站、1座機廠，路線連結亞洲新灣區，起於鳥松神農路，經大埤路、澄清路、本館路、建工路、民族路、民權路迄於三多五路；另由澄清路、國泰路、南京路、五甲路迄於鎮中路前鎮區公所，沿路經市府四維行政中心及長庚醫院。跨越鳥松、新興、苓雅、前鎮、鳳山、三民等6個行政區。