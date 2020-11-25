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日治「石頭營」軍事遺跡引關切 屏縣府：啟動文資調查

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府文資所在11月下旬啟動文資調查，現勘枋寮鄉新開村軍事遺構。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文資所在11月下旬啟動文資調查，現勘枋寮鄉新開村軍事遺構。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣枋寮地區執行光電開發工程，9月下旬發現疑似日治時期「石頭營」軍事遺跡，屏東縣府文化處邀集學者專家到場現勘，要求施工單停工，並做好水土保持。文化處指出，有文史工作者在今年10月針對提春日鄉、枋寮鄉石頭營64處的點位提報古蹟，縣府蒐集相關資料，11月下旬啟動現勘，目前現勘5個點位，希望在3個月將64處點味現勘完，後續提報文資審議。

二次世紀大戰末期，日軍研判美軍從屏東登陸台灣，當時駐守屏東的日本陸軍第50師團，擬定相關作戰計畫，興建各種防禦工事，屏東縣府文資所指出，屏東縣從萬丹鄉到恆春鎮關山，共有47個防禦圈，枋寮石頭營是其中一個防禦圈。

屏東縣議員許展維今在議會總質詢提出，該光電場位在枋寮鄉新開村，低度開發面積不到40％，網路傳的石頭營碉堡群照片裸露坍塌是在春日鄉，不是光電案場枋寮新開村，甚至還有網路謠傳以前挖水庫等不實謠言，詢問潘孟安對此看法。

潘孟安說，對文化資產保護，發展產業，希望創造多贏。針對此案，網路所傳的稱稀有蝙蝠，地點都不對，裸露坍塌的碉堡是春日鄉的照片，不是枋寮新開；另外，開發場域的土地自始自終都是私有地，不是網路所傳早期國防部撥給屏東縣政府，是有人刻意錯置，縣府秉持對文化資產保護，但要經過文資審議確認文資身份，現已啟動文資調查。

枋寮新開村的光電開發工程，縣府綠能專案推動辦公室指出，生利能源公司在枋寮新開村103公頃私有土地開發，其中38公頃設置光電板，相關申設流程都依規定辦理。

文資所指出，業者今年9月下旬在做第一期水保計畫施工整地發現兩座碉堡，依據文資法第33條規定自行停工，並通報縣府，縣府持續監看軍事遺構是否有遭破壞，今年10月初，文史工作者林炫耀針對春日鄉、枋寮鄉64處軍事遺構點位提報古蹟，縣府已通知土地所有權人，11月下旬啟動現勘調查。

文資所指出，64處軍事遺構點位，枋寮鄉、春日鄉，已現勘5個點位，希望能在3個月內現勘完64處。64處中，有17處是靠近在光電業者開發範圍，現已啟動相關調查，未來若確認文資身份，會依文資法相關規定辦理。

屏東縣政府文資所在11月下旬啟動文資調查，現勘枋寮鄉新開村軍事遺構。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文資所在11月下旬啟動文資調查，現勘枋寮鄉新開村軍事遺構。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 文史工作者 文資法

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