快訊

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府成立投資高雄事務所，今正式揭牌。記者蔡孟妤／攝影
高市府成立投資高雄事務所，今正式揭牌。記者蔡孟妤／攝影

拚招商，高市府比照中央的「投資台灣事務所」，設立「投資高雄事務所」今天」揭牌成立，有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平台4大目標，市長陳其邁今出席揭牌典禮表示，輔導重於補助，政府會扮演好助功角色，更全面替企業解決問題。

「投資高雄事務所」由經發局招商處20人組成，提供專人專案服務，每個重大投資案配1位專案經理，廠商只要單一窗口，即可解決環保、水電、建照、使照、工程等問題。

經發局長廖泰翔說，投資高雄事務所提供單一窗口，每案會有專案經理，各局處也要有窗口去配合招商，而這些都是過去沒有的工作模式。

廖泰翔說，投資高雄事務所未來也會跟工策會緊密合作及分工。事務所負責前期的招商引資，包括協助解決用地及與各局處之間的協調等，也會跟中央的資源及既有各工業區或科學園區等對接。

至於工策會，廖泰翔說，工策會主要的組成委員很多是在高雄在地很久的廠商，負責招商後，業者取得建照及開始營運後，可能還是會遇到問題，這時就由工策會來協助。所以售前跟售後不同的階段服務，來達到完整的連串服務。

陳其邁表示，市府參考經濟部「投資臺灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，由廖泰翔擔任執行長，具有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平台等四大目標，提供投資企業完整的一條龍服務，一次專人專案更全面性的幫助企業解決問題。

陳其邁說，企業投資的過程，最希望政府能夠展現高行政效率來解決投資障礙，輔導重於補助，這才是企業在跟行政部門打交道最期待的事。

陳其邁表示，他就任至今，有幾家大廠已紛紛加碼投資高雄，包括國巨的200億在大寮工業區的投資案，穩懋半導體在路科投資850億元等，未來高雄還會有很多廠商加速投資，前幾天仁武產業園區動工，也已有一家電子廠商準備投資百億。投資選擇高雄，絕對是最智慧的決定，高雄市政府絕對會扮演最好的助攻的角色。

高市府成立投資高雄事務所，今正式揭牌。記者蔡孟妤／攝影
高市府成立投資高雄事務所，今正式揭牌。記者蔡孟妤／攝影

陳其邁 半導體

延伸閱讀

台積電效應延伸　高雄市提早部署阿蓮湖內茄萣路竹

美環保署長取消訪台 陳其邁：台美關係會繼續深化

民調最不受歡迎的六都市長 陳其邁：會更努力

臉書揭兩年前落選夜 陳其邁允珍惜機會更努力

相關新聞

日治「石頭營」軍事遺跡引關切 屏縣府：啟動文資調查

屏東縣枋寮地區執行光電開發工程，9月下旬發現疑似日治時期「石頭營」軍事遺跡，屏東縣府文化處邀集學者專家到場現勘，要求施工...

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

拚招商，高市府比照中央的「投資台灣事務所」，設立「投資高雄事務所」今天」揭牌成立，有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平...

台積電效應延伸 高雄市提早部署阿蓮、湖內、茄萣、路竹

台積電沒有到高雄，但高雄市放眼未來，市長陳其邁要求科技走廊的整體都市計畫超前部署、通盤檢討，配合捷運的興建，因應近期快速...

高雄民族路橋機車道趕工拆除噪音惹怨！環保局開單告發

因應高雄市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，工期10天。不過近日招致民眾抗議，指拆除作業半夜還...

索大老爺德政碑與高雄神社社號碑 高雄指定為一般古物

高雄市文化局召開古物審議會議通過，指定清代「索大老爺德政碑」與日治時期「高雄神社社號碑」為高雄市一般古物。索大老爺德政碑...

改善候車品質 高市明年再增40座候車亭

為改善公車候車環境，高雄市今年完成增設候車亭40座及候車椅70座。市府交通局表示，明年將持續建置40座候車亭，並加強建置...

黃紹庭酸強摘的果子不甜 陳其邁回：盼這城市能更團結

台灣民意基金會昨天公布一份民眾對六都市長看法的民調，高雄市長陳其邁在「最不受欣賞的市長」問題中排第一，國民黨議員黃紹庭在...

屏東馬卡道夜祭起跑 青年、學校傳承文化資產

屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場，接續有高樹加蚋埔夜祭12月29、30日，以及1...

旗山轉爐石 地方喊公布清運計畫書

高雄市旗山農地非法掩埋百萬噸轉爐石，清運計畫一波三折，環保局廢止萬大公司清運計畫後，中聯公司本月起接續清運。公民團體批評...

未能防患未然 高市府應亡羊補牢

高雄旗山大林農地掩埋廢爐渣問題糾葛7年之久，原以為今年展開清運後可放下心中巨石，怎料清運計畫歹戲拖棚，要全數清走是棘手難...

柴油垃圾車 議員批移動汙染源

高雄市議員劉德林昨天質詢關注垃圾車議題，環保局583輛垃圾車，多數是柴油車，每次出動和運轉壓縮垃圾時產生廢氣，也汙染空氣...

東港櫻花蝦 慎防「蝦皮」山寨版

屏東東港櫻花蝦以其深海捕撈不受汙染、珍稀性及高營養價值，被譽為台灣國寶級水產品，本月進入捕撈期，東港區漁會近日發現有大陸...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。