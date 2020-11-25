台積電效應延伸 高雄市提早部署阿蓮、湖內、茄萣、路竹

台積電沒有到高雄，但高雄市放眼未來，市長陳其邁要求科技走廊的整體都市計畫超前部署、通盤檢討，配合捷運的興建，因應近期快速增加的投資。

陳其邁今天回答議員陳明澤質詢時表示，台南、高雄科技廊道隨科技廠商的布局正加速推進，路科很多人選擇住在台南，那是因為高雄的路竹、湖內、茄萣等區的公共建設太少，他已請副市長林欽榮、都發局提早部署，配合捷運興建，提早規畫，「工廠蓋好時，房子也蓋好」；另外，阿蓮靠近台南高鐵站的聯外道路也要施做，同時要連到橋科。

高雄捷運局長吳義隆表示，紅線向北延伸到湖內的部分，土建差不多快要完工，延伸到科學園區南路竹站的路線，預計115年可以完成，二階工程部分預計111年會動工，如果中央提早核可，也可能提前動工；整個延伸線預計117年可完工。

陳其邁表示，因應高雄產業的快速發展，公共服務需求必然隨之成長，都市計畫應跟隨整體產業發展也要調整，工廠完成時住宅也應一併完成。

市府要提前通盤檢討的地區包括阿蓮、湖內、路竹、茄萣等區；阿蓮因其靠近台南高鐵站，周遭外溢效應、住宅需求大，陳其邁表示要往高鐵站方向延伸連結，並開闢往橋頭科學園區方向的道路。

陳其邁說，路竹、湖內、茄萣一方面要加緊開拓連結高鐵站的聯外道路，另一方面都市計畫要擴編，也可供應近期快速增加的投資，滿足包括穩懋、臻鼎、華邦電子等公司的相關需求；市府會配合捷運路網興建、延伸，以交通建設引導整體產業發展和建設。