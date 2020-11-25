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高雄民族路橋機車道趕工拆除噪音惹怨！環保局開單告發

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（前左二）23日赴民族陸橋機車道拆除工地慰勉施工團隊。圖／高市工務局提供
高雄市副市長林欽榮（前左二）23日赴民族陸橋機車道拆除工地慰勉施工團隊。圖／高市工務局提供

因應高雄市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，工期10天。不過近日招致民眾抗議，指拆除作業半夜還在進行，吵死附近住戶。高雄市環保局今天表示，民族陸橋機車道拆除工程共接獲9次陳情，現場稽查量測值為66.4分貝超過標準，已開單告發，限期4天內改善，若複查仍未合標準就裁處施工單位罰鍰。

高雄市府工務局指出，民族陸橋第一階段的機車道拆除，預計12月1日恢復平面車道通車；第二階段的排水、景觀人行道、照明及號誌工程，也預計在農曆過年前完成，到時結合鐵路地下化後的都市計畫園道，可提升整體居住環境品質。

不過有民眾反映拆除作業半夜還在施工，「吵死人了！都不能好好睡覺」。

高雄市環保局稽查科長陳偉德表示，民族陸橋機車道拆除工程共接獲9次陳情，環保局於11月22日零時許到施工現場進行噪音量測，量測值為66.4分貝，因此區為第三類噪音管制區，夜間11點隔隔天早上7點的噪音標準為62分貝，已超過噪音管制標準，依噪音管制法第9條規定開單告發，並限期4天內改善。複查日為11月26日，如果複查仍未符合標準，將依規定裁處施工廠商1萬8千元至18萬元罰鍰。

噪音 高雄市 車道

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