索大老爺德政碑與高雄神社社號碑 高雄指定為一般古物

高雄市文化局召開古物審議會議通過，指定清代「索大老爺德政碑」與日治時期「高雄神社社號碑」為高雄市一般古物。索大老爺德政碑見證了台灣軍備與地方吏治史，地方仕紳與官場的互動關係及方式；從高雄神社社號碑，則可以看出高雄市在日治時代政經發展與重要性的提升。

高雄市文化局指出，高雄神社緣起於1910年成立的打狗金刀比羅神社，位於原高雄州高雄市壽町的壽山上，1920年、大正9年5月增祀能久親王，並改名打狗神社。同年12月，再更名為高雄神社。1928年、昭和3年的11月8日，神社遷至壽山的半山腰上。

1929年、昭和4年4月30日正式完工，舉行落成奉告祭。高雄神社於1931年提出社格昇格申請，1932年通過升格為「縣社」，並於1932年辦理「昇格祭」慶祝高雄神社升格。依據此碑背面銘刻文字，可知是由壽山周邊商人和氣滿壽太代表捐獻，所銘刻時間「昭和七年五月廿八日」也與昇格祭有關。

文局說，神社象徵日治時代官方以政治力控制民間宗教信仰的治理方式，高雄神社社號碑為現存少數能夠實證高雄神社存在的證據。日治時期於台灣建立神社，分為官社、諸社及無社格，而碑面銘刻「縣社」的社格屬諸社，僅次於官社，當時台灣官社僅有官幣大社（臺灣神社）及官幣中社（臺南神社），縣社的提昇，能夠看見高雄市在日治時代政經發展與重要性的提升。

「索大老爺德政碑」是清乾隆29年、1764年，鳳山縣闔邑仕紳、耆老所立德政碑，是頌揚台灣南路營參將索渾，記其治軍事蹟，宣揚德澤，以誌緬懷不忘之情。索渾是鑲白旗滿州人，乾隆26年被舉薦派任至鳳山縣治、也就是現在的今左營，任職臺灣南路營參將，掌理守衛軍務。