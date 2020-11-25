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改善候車品質 高市明年再增40座候車亭
為改善公車候車環境，高雄市今年完成增設候車亭40座及候車椅70座。市府交通局表示，明年將持續建置40座候車亭，並加強建置偏郊地區候車設施及汰換老舊候車設施。
南部夏季氣候炎熱，恐影響民眾搭公車意願，交通局表示，為讓搭車民眾有舒適的候車環境，依各站現地條件及民眾需求，因地制宜建置標準型或懸臂型的候車亭型式。
交通局指出，建構候車亭的腹地條件，標準型候車亭要有寬1.6米、長4.5米腹地，懸臂式候車亭則至少要有寬1.3米，長3米空間。
另針對因行人通行空間不足及店家營業與進出因素，而無法設置候車亭的公車站位，交通局也評估增設候車椅，讓民眾有歇腳之處。
台鐵新設的三塊厝站位在自立路上，旁有高雄中學，有學生通勤和民眾轉乘需求，使用率高，交通局也配合台鐵三塊厝站開站，新設候車亭與轉乘公共自行車站，方便雄中學生與轉乘台鐵市民使用。
交通局表示，近3年原縣區候車亭共建置62座，以照顧偏郊地區年長者及拉近城鄉差距。明年全市預計持續建置40座候車亭。另也將持續受理各里辦公處申請建置候車亭，只要有足夠腹地且經地主同意，將邀道路主管機關、地主、里長、商家及相關單位共同會勘後研議建置。
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