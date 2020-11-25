民調最不受歡迎的六都市長 陳其邁：會更努力

有民調指出，高雄市長陳其邁是最不受歡迎六都市長，讓國民黨議員指，這是「強摘的果實不甜」。陳其邁今天表示，會參考民調並更努力，但選舉已過，盼政治人物減少社會對立。

台灣民意基金會最新民調指出，陳其邁在「最不受歡迎六都市長」排名第一。讓國民黨高雄市議員黃紹庭表示，這代表「強摘的果實不甜」，並說陳其邁位居不受歡迎市長，跟獲選最討厭政治人物的行政院長蘇貞昌是難兄難弟。

對此，陳其邁今天上午出席市政總質詢接受媒體聯訪時回應，任何民調都會參考，並更加努力，像市府內部也會透過民調來了解重大政策民意，進而修正政策。

同時，陳其邁也感謝市民在市長補選的支持，強調自己的政策跟用人都不分黨派，希望加快產業轉型，讓高雄成為宜居城市，盼政治人物減少社會對立，讓城市團結往前邁進。

另外，對美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，陳其邁說，美國政權交接，美方有自身考量，取消訪台原因應由美方說明。但原有訪台規劃，代表台美關係昇華到不同領域，衛生、環保及貿易的合作交流，也處於這幾年最好時機。