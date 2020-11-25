黃紹庭酸強摘的果子不甜 陳其邁回：盼這城市能更團結

台灣民意基金會昨天公布一份民眾對六都市長看法的民調，高雄市長陳其邁在「最不受欣賞的市長」問題中排第一，國民黨議員黃紹庭在臉書酸陳其邁「強摘的果子不會甜」。陳其邁表示，選舉已經過去，作為政治人物都有責任讓這個城市能夠更團結、能夠往前邁進。

陳其邁昨天深夜在臉書發文強調當市長是一生一次的機會，他會更努力。今天媒體追問，這個發文是否與昨天的民調有關？陳其邁強調是想到兩年前11月24日競選市長落選，有感而發，也期許自己要更努力來回報市民給他一生一次的機會。

黃紹庭批評陳其邁之所以被列為「最不受欣賞」六都市長之最，並不意外，也不難理解，因為陳其邁就任3個月以來發生許多讓市民無法接受的事，「強摘的果子不會甜」。

黃紹庭說，今年9月間發生前鎮地區乙烯外洩事件，市府相關局處接到通報48小時後才啟動緊急處理機制，幸好最後沒有釀成大禍，這顯示陳其邁團隊的橫向聯繫不足；後又有某飯店「居家隔離者」竟與一般旅客同住一層，市府全然不知，市府官員還私下提前通知旅宿業者要去臨檢，再向外宣稱查無違規情事；再者，蔡政府突襲宣布明年1月1日將要開放含瘦肉精的美國萊豬、萊牛進口，陳其邁竟然一再為民進黨的政策辯解，不為全體高雄市民的健康著想，而且高雄市議會三讀通過食品安全衛生管理自治條例中的瘦肉精零檢出修正案，但陳其邁仍不願意向中央傳達高雄人的民意；另有爭議很大的輕軌二階，市府不顧市民對救災、行車安全等的憂心，逕宣布復工。

陳其邁今天受訪時說，8月的市長補選，他非常的感謝市民朋友的支持，他經歷這樣的過程，不管是用人、推動政策，都不分黨派，以能夠照顧所有的市民朋友為主，要讓高雄在產業轉型的過程能夠加快腳步，讓高雄成為一個宜居城市，施政上並沒有任何的一些政治考量。

陳其邁表示，今年高雄有三次選舉，選舉都已經過去，作為政治人物都有責任，盼未來能夠讓這個城市更團結、能夠往前邁進。

昨天深夜發文，陳其邁說，當時是想到2年前的市長選舉，就是11月24日這天投票，他落選，那時讓很多人失望，他覺得非常過意不去，也因為落選，給他很多成長的機會；所以，他期許自己要更努力來回報市民給他一生一次的機會，他會珍惜、會努力。