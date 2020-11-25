還河於民 高雄市愛河實名登記即可下水遊憩

愛河穿越高雄市區，讓城市更有活力，市府今天宣布「還河於民」，即日起民眾實名登記，即可不限時段、不需申請、不用付費下水遊憩，市府還將舉辦「還河於民-愛河親水派對」。

高雄市政府觀光局指出，還河於民的愛河親水空間是指自愛河之心到舊鐵橋；觀光局維護管理科長張博宇表示，觀光局會派員巡邏並有救生人員進駐。

觀光局發布新聞稿指出，高雄觀光資源豐富，市區就可以輕易接觸到海、河、湖，但是以往受限於法令規定及繁複申請程序，民眾想在愛河從事水域遊憩活動的意願降低；市府決定「還河於民」，經檢討相關法規後，修正、廢止相關限制性規定並重新公告注意事項，免除申請並重新規劃水域遊憩範圍。

即日起，民眾只需帶著水上運動浮具及相關安全防護用具如救生衣，於實名登記後，不限時段、不需申請、不用付費即可下水遊玩；民眾可以從河岸邊任何適合下水的地方下水，如河道兩側親水階梯等。觀光局並規劃11月28、29日及12月5、6日辦理「還河於民-愛河親水派對」，屆時有遙控帆船及獨木舟等水域競賽及體驗等活動。

有關愛河「還河於民」，民眾可以從事水域活動，環保局指出，在愛河畔設有4個水質即時監測系統，每個月有人工採樣監測資料，掌握河川污染水質指數（RPI）。