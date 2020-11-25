快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東馬卡道夜祭起跑 青年、學校傳承文化資產

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加活動的多元性與可觀性，圖為先前舉辦情形。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加活動的多元性與可觀性，圖為先前舉辦情形。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場，接續有高樹加蚋埔夜祭12月29、30日，以及110年2月26日萬巒加匏朗夜祭。今年三部落培力青年投入文化導覽，透過接棒傳承，讓更多人認識馬卡道特有的祭儀文化。

文化處表示，馬卡道族各部落因地方區域及習俗關係，演變不同的傳說故事，延伸發展各自的文化。今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加了活動的多元性與可觀性。

內埔鄉老埤馬卡道族祭祀民俗文化活動，11月27日上午9點走鏢競賽，為屏東馬卡道族夜祭系列活動揭開序幕，29日下午在老祖祠團拜、迎祖靈及平安宴等傳統祭典。

高樹鄉加蚋埔夜祭每年農曆11月15日辦理，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，祭典從農曆15日早上舉行到隔日下午，感謝阿姆祖對族人的庇佑。

馬卡道聯合夜祭主場在萬巒加匏朗仙姑祖廟登場，每年農曆元宵節是仙姑祖誕辰，不同於其它馬卡道族夜祭儀式，加匏朗的夜祭結合了仙姑祖的傳說故事。過去祭儀中族人須搭設竹橋跨越河道，重返仙姑祖及祖先的原居地，今年雖已搭建完成水泥橋，為傳承傳統工法，仍由族人以茅草和竹材裝飾，呈現早期竹橋樣貌。

萬巒加匏朗夜祭正式登場之前，聯合老埤、加蚋埔共同辦理三場文化課程，介紹各自祭儀文化，同時由部落青年擔任導覽員，推廣馬卡道族文化。

文化處表示，近年來縣府整合馬卡道族文化特色，讓部落青年願意參與並傳承，也與學校合作出版繪本，讓文化保存向下扎根。

屏東縣今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加活動的多元性與可觀性，圖為先前舉辦情形。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加活動的多元性與可觀性，圖為先前舉辦情形。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 青年 元宵節

延伸閱讀

屏東同一家小姊弟相繼死傷 死因待調查

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

吃櫻花蝦要剝皮？殘疾解放軍大叔臉書賣櫻花蝦皮網狂批

企業家教八特徵辨別真正成功人士 阿桑：我們屏東鄉下很多！

相關新聞

屏東馬卡道夜祭起跑 青年、學校傳承文化資產

屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場，接續有高樹加蚋埔夜祭12月29、30日，以及1...

旗山轉爐石 地方喊公布清運計畫書

高雄市旗山農地非法掩埋百萬噸轉爐石，清運計畫一波三折，環保局廢止萬大公司清運計畫後，中聯公司本月起接續清運。公民團體批評...

未能防患未然 高市府應亡羊補牢

高雄旗山大林農地掩埋廢爐渣問題糾葛7年之久，原以為今年展開清運後可放下心中巨石，怎料清運計畫歹戲拖棚，要全數清走是棘手難...

柴油垃圾車 議員批移動汙染源

高雄市議員劉德林昨天質詢關注垃圾車議題，環保局583輛垃圾車，多數是柴油車，每次出動和運轉壓縮垃圾時產生廢氣，也汙染空氣...

東港櫻花蝦 慎防「蝦皮」山寨版

屏東東港櫻花蝦以其深海捕撈不受汙染、珍稀性及高營養價值，被譽為台灣國寶級水產品，本月進入捕撈期，東港區漁會近日發現有大陸...

捐贈斯洛伐克30萬口罩 陳其邁：Kaohsiung is helping.

高雄市政府與我國駐斯洛伐克代表處、外交部及高雄在地口罩國家隊「南六企業」攜手，今天捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布...

向「全台最窄省道」說掰掰 台27線大津路段今動工拓寬

台27線六龜中興至大津路段路面狹窄，不少路段會車不易，向來有「全台最窄省道」之稱，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，一...

僧多粥少！金門縣府要招聘300臨時工 來770人報名

金門的縣府短期臨時工，先前的薪資是每日800元，所以坊間又稱為「800壯士」，近期縣府又在招聘，經過3天的報名，今天報名...

東港櫻花蝦出現大陸山寨版 山寨蝦讓人又生氣又好笑

屏東東港櫻花蝦以其深海捕撈不受汙染、珍稀性及高營養價值，被譽為台灣國寶級水產品，本月才進入捕撈期，東港區漁會最近發現有大...

鄭照新駁高市府民調光榮感 酸陳其邁上任3月屢屢出包

高雄市研考會昨天下午公布市長陳其邁團隊上任近3個月的民調，6成市民滿意陳其邁的施政，市民光榮感則從前市長韓國瑜任內的10...

影／看準國內外拌麵市場 裕芳推3種拌麵口味一包3吃法

新冠肺炎疫情下，泡麵和拌麵市場增加，看準拌麵市場潛力，裕芳食品今年推出新產品拌麵，3種口味，一包麵有3種吃法，拌麵、湯麵...

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

台灣民意基金會今公布最新民調，指高雄市長陳其邁在「台灣人最不欣賞的六都市長」調查中排名第一，陳其邁核心幕僚認為，這項民調...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。