臉書揭兩年前落選夜 陳其邁允珍惜機會更努力
「一生一次的機會，我會更努力！」高雄市長陳其邁24日深夜發文，兩年前同一晚令他難忘，市長選舉結果辜負了期待；他允諾珍惜現有的機會將更努力，同時揭示補選市長就職近百日的成績。
陳其邁深夜在臉書（Facebook）發文指出，兩年前的同一個晚上是他一生中難忘的日子，辜負鄉親也辜負自己的期待，再多鞠躬道歉都無法代表內心的自責；鄉親雖然難過但依舊彼此擁抱、打氣的模樣是給他繼續站著、沒有倒下的勇氣和力量。那個晚上之後，只有更加千百萬倍努力才能對得起鄉親和故鄉。
貼文還指出，兩年後，市長補選就職近百日，高市府辦理農業保險加碼20%、仁武產業園區動工、橋頭科學園區加速推動中、亞洲新灣區的5G與AIoT新創園區成型、輕軌與捷運路網持續完善、全國首創的24小時夜間托育中心與高齡整合長期照護中心都已經在運作，還有很多改革正在一步一步努力做。
「這是高雄市民再次給予我機會，一生唯一一次的機會，我會用盡所有的力氣，即使耗盡全身的汗水，也不要再讓你們留下任何一滴失望的淚水。」
「高雄之所以開闊，是因為海洋城市的多元包容；高雄人充滿智慧，來自於偉大市民毫不保留的熱情與惕勵。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言