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捐贈斯洛伐克30萬口罩 陳其邁：Kaohsiung is helping.

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」高雄市長陳其邁說，前者是蔡英文總統的宣示，是台灣作為國際社會一份子的責任；後者是高雄作為產業城市，貢獻自己的力量，協助國際友人抵抗疫情。記者徐如宜／攝影
「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」高雄市長陳其邁說，前者是蔡英文總統的宣示，是台灣作為國際社會一份子的責任；後者是高雄作為產業城市，貢獻自己的力量，協助國際友人抵抗疫情。記者徐如宜／攝影

高雄市政府與我國駐斯洛伐克代表處、外交部及高雄在地口罩國家隊「南六企業」攜手，今天捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，高雄市長陳其邁與布拉提斯拉瓦省長德羅巴Juraj Droba遠端視訊，傳達台灣身為國際社會一份子的責任，「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」

今天的視訊捐贈儀式，由斯國駐台代表博塔文、外交部歐洲司副司長陳詠韶、南六企業公司董事長黃清山、中山大學教授陳以亨等一同見證；布拉提斯拉瓦省長德羅巴與駐斯洛伐克代表處代表李南陽在遠端表示感謝。

陳其邁表示，捐贈的緣起是代表李南陽提及斯洛伐克最近疫情非常的嚴重，剛好高雄的南六企業是國內最大的口罩生產工廠，於是聯繫了南六董事長黃清山，黃董一口氣就答應，捐贈30萬個口罩。布拉提斯拉瓦剛好位於中歐的核心地帶，面對嚴重疫情，在盤點了外交部與高雄市的資源，決定給予協助。在3個星期內完成相贈的口罩，即將運送這些口罩到斯洛伐克，上面會有布拉提斯拉瓦跟高雄市的市徽，代表兩個省市的友誼。

有關高雄口罩城市外交計畫，陳其邁表示，高雄會跟中央來做配合，有些國家向我們提出一些援助的需求，在盤點中央地方後稍微做些分工。在地企業南六口罩出口的數量已經名列前茅，並支持城市外交和公益事業，市府非常感謝。

「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」陳其邁說，前者是蔡英文總統的宣示，是台灣作為國際社會一份子的責任；後者是高雄作為產業城市，貢獻自己的力量，協助國際友人共同抵抗疫情。

布拉提斯拉瓦省長德羅巴則表示，布拉提斯拉瓦人口約64萬人，他在擔任國會議員時十分支持台灣各項推動案，且曾4次出訪台灣並到高雄訪問。在全球各國醫療物資短缺之際，能夠收到高雄提供的30萬個口罩，非常感動，因為當地亟需口罩，期盼疫情過後，能邀大家參訪美麗的布拉提斯拉瓦省。

「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」高雄市長陳其邁說，前者是蔡英文總統的宣示，是台灣作為國際社會一份子的責任；後者是高雄作為產業城市，貢獻自己的力量，協助國際友人抵抗疫情。記者徐如宜／攝影
「Taiwan can help. Kaohsiung is helping. 」高雄市長陳其邁說，前者是蔡英文總統的宣示，是台灣作為國際社會一份子的責任；後者是高雄作為產業城市，貢獻自己的力量，協助國際友人抵抗疫情。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）代表捐贈30萬個口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，由斯國駐台代表博塔文（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）代表捐贈30萬個口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，由斯國駐台代表博塔文（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
高雄市政府與我國駐斯洛伐克代表處、外交部及高雄在地口罩國家隊「南六企業」攜手，捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省。記者徐如宜／攝影
高雄市政府與我國駐斯洛伐克代表處、外交部及高雄在地口罩國家隊「南六企業」攜手，捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省。記者徐如宜／攝影
斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德羅巴（右）與我駐斯洛伐克代表處代表李南陽（左），在遠端視訊表示感謝高雄捐贈30萬個口罩。記者徐如宜／翻攝
斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德羅巴（右）與我駐斯洛伐克代表處代表李南陽（左），在遠端視訊表示感謝高雄捐贈30萬個口罩。記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁（右）代表捐贈30萬個口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，由斯國駐台代表博塔文（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）代表捐贈30萬個口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，由斯國駐台代表博塔文（左）代表接受。記者徐如宜／攝影

口罩 斯洛伐克 陳其邁

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