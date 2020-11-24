島嶼有光新書發表 細談離島馬祖供電困難歷史

台灣電力股份有限公司今天在馬祖舉辦「島嶼有光」專書發表會，邀請老中青世代對談，分享馬祖物資缺乏、戰地「供電不易」的電力發展史。

台灣電力公司秘書處副處長童棟樑表示，台電過去給予大眾工程師印象，透過電業文資清查、文史專書出版，台電也能成為文化資產的守護者。馬祖因戰地環境影響供電困難，感謝地區同仁為維持供電而努力，追溯歷史，看到很多未來努力方向。

曾在任內推動電力發展的前立委曹爾忠表示，島嶼有光明才有希望，有電才有一切，馬祖最大建設珠山電廠投資新台幣51億元，至今供電充分穩定，要感謝經濟部跟台電，以及努力推動馬祖電力發展的人。

作者劉智淵表示，在馬祖支援電力發展的工作者是「邊城好漢」，嚴苛條件下為國家與地方電力建設，忍受跟家人遠離的相思，馬祖島嶼分散，早年交通不便，為每個島嶼供電都必須派出「遠征軍」，在地形陡峭的馬祖列島，翻山越嶺架路線、蓋電廠、維護線路、抄錶收費。

曾為遠征隊的陳國華表示，當時各單位人員與馬祖電廠同事、台電技術人員，為了莒光的電力前往西莒登陸裝機，物資缺乏帶了一頭豬當食材，且馬祖通訊不便，直到休假回家才知道妻子已生產。

協和發電廠珠山分廠主任林正雄表示，民國79年被派到東引，因應戰地情勢緊張，離家又要排值班，同事烹飪的美味宵夜緩解思鄉之情。台電退休人員林金貴，為馬祖電力貢獻服務45年，現場拿出多張老照片，細說修線路的困難，曾調派北竿、東引、莒光服務，是名副其實的「遠征隊」。

從民國64年馬祖電力公司到86年併入台電，98年成立珠山發電廠，現今穩定供電的協和發電廠珠山分廠，曾歷經工程機組汰換變遷過渡期，馬祖常停電，103年電廠業務移交協和發電廠，帶來技術支援的工作小組陳皆福表示，「為改善問題多年做了很多努力，希望給台電加油，我們會運作更好」。

「島嶼有光－澎湖、金門、馬祖供電物語」講述離島電力發展史，關於馬祖供電不易的歷代電力發展，及各島工作者為馬祖供電的生命故事，都收錄書籍當中。