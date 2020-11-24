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向「全台最窄省道」說掰掰 台27線大津路段今動工拓寬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台27線六龜中興至大津路段道路狹窄會車不易，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，今天終於動工。記者徐白櫻／攝影
台27線六龜中興至大津路段道路狹窄會車不易，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，今天終於動工。記者徐白櫻／攝影

台27線六龜中興至大津路段路面狹窄，不少路段會車不易，向來有「全台最窄省道」之稱，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，一度發生毒樹事件。歷經3年溝通，公路總局達成「以路就樹」共識，全段最後一哩道路今天動工，全台唯一的紫蝶公路預計明年7月完工啟用。

省道台27線11公里至19公里（大津至中興）從民國88年起研議拓寬，公路總局逐年編列預算進行道路拓寬，其中11公里至16公里處，長達4.38公里路段存在芒果路樹，公路總局一度決議移樹，後來護樹團體出面，拓寬計畫延宕多年。

在各界努力下，道路拓寬與芒果樹現地保存不衝突，公路單位達成留樹共識。今天下午，最具爭議的第1標與第2標工程動工，交通部次長陳彥伯、公路總局局長許鉦璋與立委邱議瑩等人在扇平山莊參與動土儀式，宣告整個拓寬計畫的「最後一里道路」即將完成，道路命名為「紫蝶公路」。

陳彥伯表示，護樹團體與在地居民折衷下達成「以路就樹」共識，過程辛苦非常不簡單，所幸公路總局沒有辜負各界期望，創造出兼顧居民權益、護樹環保愛地球、提供寬敞又安全道路的三贏局面，未來墾丁有護蟹公路，六龜有紫蝶公路，從美濃、高樹到六龜構成優美景觀，觀光發展前景可期。

公路總局三工處長吳昭煌說，目前台27線拓寬路段已經完成第三標工程，第四標施工中，第一標與第二標合併施工，有芒果樹路段，現寬4.5至6公尺，日後會成為雙向車道、路寬7公尺，總經費2.37億元，預計111年7月完工。

公路總局第三區養護工程處舉辦盛大動土儀式，中央與地方民代見證這一刻。記者徐白櫻／攝影
公路總局第三區養護工程處舉辦盛大動土儀式，中央與地方民代見證這一刻。記者徐白櫻／攝影
交通部次長陳彥伯（左三）、公路總局局長許鉦璋、立委邱議瑩等人在扇平山莊替拓寬工程動土。記者徐白櫻／攝影
交通部次長陳彥伯（左三）、公路總局局長許鉦璋、立委邱議瑩等人在扇平山莊替拓寬工程動土。記者徐白櫻／攝影
台27線六龜中興至大津路段道路狹窄，有「全台最窄省道」之稱，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，今天終於動工。記者徐白櫻／攝影
台27線六龜中興至大津路段道路狹窄，有「全台最窄省道」之稱，拓寬問題因芒果路樹存廢爭議延宕多年，今天終於動工。記者徐白櫻／攝影

六龜 車道

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