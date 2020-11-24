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僧多粥少！金門縣府要招聘300臨時工 來770人報名
金門的縣府短期臨時工，先前的薪資是每日800元，所以坊間又稱為「800壯士」，近期縣府又在招聘，經過3天的報名，今天報名截止，今年參加報名的民眾相當踴躍，共有770人完成報名，其中一般身分者有622人，特定身分者則有148人報名，將於12月1日假金門縣立體育場舉行抽籤，抽出300個名額。
金門縣政府表示，為緩解金門一般失業者及弱勢族群的經濟壓力，減少社會問題，金門縣政府於本月20日、21日上午及23日上午分別於金城鎮公所及烈嶼鄉公所辦理「110年度短期臨時工報名」，提供300個按日計酬之臨時工名額，經過3天民眾踴躍報名後統計，共計有七百七十人完成報名。
社會處表示，此次的300名臨時工名額，為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額200名，特定身分之抽籤正取名額80名，均依各用人單位分配名額分別抽出，至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的3分之1。抽籤日期訂於12月1日假金門縣立體育場舉行。正取及備取名單，將由縣府於12月4日(週五)統一公布於金門日報、縣府及社會處網站。
縣府也表示，臨時工的進用期間自明年1月4日至12月31日止，每月工作日以22日為限，採按日計酬，不支固定新，每日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。
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