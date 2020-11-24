東港櫻花蝦出現大陸山寨版 山寨蝦讓人又生氣又好笑

屏東東港櫻花蝦以其深海捕撈不受汙染、珍稀性及高營養價值，被譽為台灣國寶級水產品，本月才進入捕撈期，東港區漁會最近發現有大陸廠商在臉書、網站推出一則殘疾劉叔叔賣屏東櫻花蝦的商業廣告，卻是拿大陸漁船捕撈晾曬赤尾青蝦（俗稱蝦皮）照片，冠上屏東櫻花蝦品牌名義，兩者價格懸殊，企圖魚目混珠以高價販售，漁會今天發聲明請消費者注意莫受騙。

「甭擱騙啦！這是大陸赤尾青蝦，不是東港櫻花蝦！」東港區漁會總幹事林漢丑看了廣告，指照片上的蝦子照片為大陸淺海捕撈俗稱「蝦皮」的赤尾青蝦，不是150至 250公尺深海的櫻花蝦，全世界只有日本靜岡縣駿河灣及台灣東港至枋山沿岸海域週邊海域有產，宜蘭龜山島海域也有少部分，日本早已列為國寶級水產品。

他說，民國81年台灣最早的自律性漁業產銷組織東港櫻花蝦產銷班成立，執行禁漁期及限量管制自律公約，改善保鮮加工技術，提高品質並建立公開拍賣交易模式後，由於自律管理得宜，為政府特許捕撈漁業，限船（115 艘）、限期、限量，還實施周休2日的控制捕撈，一次出海每艘船只能捕10箱，每箱限重15公斤。

他說，東港櫻花蝦捕撈期本月9日才起跑，就出現大陸山寨蝦搶生意，以大陸產的赤尾青蝦假冒東港櫻花蝦一頁式詐騙廣告，上頭的人物穿著的迷彩軍服、使用簡體字、大陸漁船捕撈、露天落後曝曬蝦子處理方式，與東港完全不符，還把屏東當成個島嶼，寫勵志故事行山寨假冒之實，實在太離譜。