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鄭照新駁高市府民調光榮感 酸陳其邁上任3月屢屢出包

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市政府新聞局前局長鄭照新在臉書酸現任市長陳其邁就職3個月，屢屢出包，兩年拚四年，成了百日沒好日。圖／聯合報系資料照片
高雄市政府新聞局前局長鄭照新在臉書酸現任市長陳其邁就職3個月，屢屢出包，兩年拚四年，成了百日沒好日。圖／聯合報系資料照片

高雄市研考會昨天下午公布市長陳其邁團隊上任近3個月的民調，6成市民滿意陳其邁的施政，市民光榮感則從前市長韓國瑜任內的10月間的5成5提升到6成6。高雄市政府新聞局前局長鄭照新在臉書酸陳其邁就職3個月，屢屢出包，兩年拚四年，成了百日沒好日。

鄭照新在臉書貼文批評陳其邁和團隊，乙烯外漏事件消極封閉，人道飯店防疫漏洞套招，躲避萊豬議題不敢承諾，加上不顧民意反彈強行復建輕軌，「最不受歡迎市長」榮銜終於獲頒（意指台灣民意基金會今天公布的民調）；這就是陳其邁的兩年拚四年，拚消極、拚造假，拚萊豬不作為，高雄市民，何其無奈！時間會證明誰在說謊、誰說實話。

高市研考會委託山水民意研究公司所做的這份民調，11月20日到22日隨機抽樣訪問設籍高雄市的20歲以上市民，有效樣本1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為2.99%。

研考會公布的民調結果，6成2市民對高雄未來發展充滿信心，6成市民滿意陳其邁的施政，6成3市民認為陳其邁上任後非常認真拚市政，陳其邁的「提高農作物保險補貼」更有高達7成3民眾支持。陳其邁各項施政滿意度及支持度都高出6成，尤其「仁武產業園區興建」更有6成5市民滿意。

在市民光榮感這一項，去年10月間韓國瑜得到5成5認同，陳其邁就職至今提升到6成6。

對於高市府研考會的民調，陳其邁今天受訪時表示，民調是作為參考，市府也針對一些施政重大的建設隨時做滾動民調，以瞭解市民對於一些重大議題的看法。所以，會更努力不斷的進步，讓人民的生活更好。

高雄市政府新聞局前局長鄭照新在臉書酸現任市長陳其邁就職3個月，屢屢出包，兩年拚四年，成了百日沒好日。圖／翻攝鄭照新臉書
高雄市政府新聞局前局長鄭照新在臉書酸現任市長陳其邁就職3個月，屢屢出包，兩年拚四年，成了百日沒好日。圖／翻攝鄭照新臉書

陳其邁 民調 高雄市 鄭照新

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