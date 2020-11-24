高雄風鈴木11月就開花 專家：氣候未恆定

原本花期約是每年3、4月的高雄市博愛路上紅花風鈴木提早開花，國立屏東科技大學森林系教授王志強今天說，氣候未恆定，也可能是植物養份等影響，未依時序開花應是零星個案。

高雄市政府工務局養護工程處表示，紅花風鈴木提早開花確屬異常，但黃色風鈴木未提早開花，而一般在4、5月開花的大花紫薇，今年10月也有零星開花。

近年高雄種植不少會開花的行道樹，依季節不同，奼紫嫣紅花海讓用路人賞心悅目，但有民眾發現博愛路上幾株紅花風鈴木已綻放美麗花朵。

王志強接受中央社記者訪問表示，啟動開花因子很多，除氣候，植物養份也有影響；天氣忽冷忽熱，植物啟動開花訊號隨之異常，由於氣溫未恆定，有些體質敏感的植物就「偷跑」提早開花了，算零星情形。

此外，他說，有些植物會因養份不足而未依時序開花，蓄積1、2年養份後再開花等。