影／看準國內外拌麵市場 裕芳推3種拌麵口味一包3吃法

新冠肺炎疫情下，泡麵和拌麵市場增加，看準拌麵市場潛力，裕芳食品今年推出新產品拌麵，3種口味，一包麵有3種吃法，拌麵、湯麵和炒麵，今年7月推出至今，每月銷量約2萬2000包。

裕芳食品總經理林小文表示，裕芳食品是中部知名的老品牌，1986年創立至今，目前有243種產品，有肉鬆、肉干、魚鬆與休閒食品，還有今年7月才推出的3種口味拌麵；因為拌麵市場大，國外一個月平均有2100萬包，國內目前一個月800萬包，市場潛力大。

林小文說，裕芳食品經歷了1997年口蹄疫的大衝擊，在危機中求生存，從傳統的思維中大突破，帶領裕芳食品從一家店至今有6家門市，2003年開啟「網路商城」。

董事長楊家芳和總經理林小文在產品中研發、創新，並延伸經營模式與時事潮流接軌；2017年12月，裕芳食品開第一場肉干界直播，讓消費者透過直播認識裕芳食品及如何選購優質肉干。

今年7月18日，裕芳食品的小文姐拌麵進軍台灣市場，推出獨特口味，有香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵，每種拌麵有3種吃法，可以乾拌麵、湯麵，也可以炒麵，董事長楊家芳說，目前在研發素食口味中，拌麵產品也計畫行銷到國外市場。