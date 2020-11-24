垃圾車柴油桿是移動汙染源？ 高市評估汰換

高雄議員劉德林今天在市政總質詢時指出目前垃圾車壓縮垃圾時使用柴油造成空汙的問題，要求高雄市政府速謀改善。環保局長張瑞琿表示，目前垃圾車採購是中央補助，由中央以共同供應契約採購，會向中央反映此問題。市長陳其邁表示會評估加速汰舊換新。

劉德林說，垃圾車收垃圾時，丟垃圾市民會聞到垃圾車的柴油味，那是垃圾車壓縮垃圾時，壓縮桿用的柴油動力，如果是電動壓縮，就不會產生廢氣，目前高雄市555輛垃圾車，其中電動壓縮垃圾車只有105輛，一般用柴油，柴油壓縮車如果用電動壓縮，力道不足把垃圾壓縮進車斗內，尤其星期一和星期四，因前一天不收垃圾，這兩天的垃圾量大增，壓縮桿造成的空汙更嚴重。