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垃圾車柴油桿是移動汙染源？ 高市評估汰換

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員劉德林促高雄市政府正視垃圾車柴油壓縮桿造成的空汙問題。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員劉德林促高雄市政府正視垃圾車柴油壓縮桿造成的空汙問題。記者楊濡嘉／攝影

高雄議員劉德林今天在市政總質詢時指出目前垃圾車壓縮垃圾時使用柴油造成空汙的問題，要求高雄市政府速謀改善。環保局長張瑞琿表示，目前垃圾車採購是中央補助，由中央以共同供應契約採購，會向中央反映此問題。市長陳其邁表示會評估加速汰舊換新。

劉德林說，垃圾車收垃圾時，丟垃圾市民會聞到垃圾車的柴油味，那是垃圾車壓縮垃圾時，壓縮桿用的柴油動力，如果是電動壓縮，就不會產生廢氣，目前高雄市555輛垃圾車，其中電動壓縮垃圾車只有105輛，一般用柴油，柴油壓縮車如果用電動壓縮，力道不足把垃圾壓縮進車斗內，尤其星期一和星期四，因前一天不收垃圾，這兩天的垃圾量大增，壓縮桿造成的空汙更嚴重。

劉德林表示，使用柴油壓縮垃圾車可說是高雄市移動汙染源之一，市府要市民汰換老舊汽機車以減少移動汙染源，但垃圾車卻在製造移動汙染源。

高雄市許多垃圾車用柴油做壓縮桿的主動力，壓縮垃圾時會散出廢氣，被議員批評是移動汙染源之一。圖／本報資料照片
高雄市許多垃圾車用柴油做壓縮桿的主動力，壓縮垃圾時會散出廢氣，被議員批評是移動汙染源之一。圖／本報資料照片

垃圾車 高雄市 陳其邁

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