廟會彰顯庄頭向心力 專家：東港王船祭最令人震撼

王船大小依建醮科期大小來決定，目前廟宇建醮規模，一般為「3朝」，民俗專家鄭道聰表示，「5朝」已算大了，「7朝」難得一見，但不管建醮科期長短、王船大小，信徒的集結力與認同最重要。

鄭道聰說，建醮是指建築物建設完工所辦的祭典，王船醮則是送瘟王的祭典，兩者屬性不同，科儀也不同，若要合併就必須請示神明，因此部分建醮會有燒王船科儀。

「3朝」表示法會要舉行3天，為科期的意思。鄭道聰說，科期長表示活動規模大，王船就會造得較大；不過，若是定科、定期的王船醮，除非神明有旨意，不會再加大王船的尺寸，以免造成困擾。台南市文資處長林喬彬認為，站在文化角度，王船製作愈真愈好，也是文化的核心價值。

王船醮流行在南部，最有名的是屏東東港東隆宮王船祭，但不管是醮典規模有多大，最重要的是信徒的集結力與認同。鄭道聰說，東港的王船祭多數國內外信徒都會回來，就連遠在非洲捕魚的東港人，也會放下漁船，飛回台灣參加，等結束後再和漁船會合，可看出地方的團結力。台南慶安宮的西港香也很有名，因交陪境多，社團力強，每次建醮要繞境數百庄，也是團結力的顯示。

鄭道聰說，有些小庄頭辦建醮活動，雖然規模不大，卻吸引各地鄉親回鄉同慶，辦得熱熱鬧鬧，充分展現團結力，這也是廟會迷人的地方。