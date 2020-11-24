被問及歷史定位 陳其邁：盼高雄轉型高科技城市

高雄市長陳其邁努力推產業轉型，今年逢高雄更名百年，被問到最希望未來如何被歷史定位。他指出，高雄市要抓住歷史機遇，希望跨代成長，從重工業城市快速跨越成為高科技城市。

民進黨高雄市議員陳致中今天在市政總質詢針對高雄市的產業發展、交通建設等議題質詢陳其邁，問到最希望未來如何被歷史定位的問題，他做上述的答詢。

陳其邁指出，他4歲到高雄市，在此已經有50多年時間，看到高雄市的興衰，從小漁村、輕工業到重工業城市，如今在全球的競爭洪流面臨關鍵時刻，他盼高雄從重工業可以跨越成為科技智慧城市。

他於質詢休息時間接受聯訪被問到未來希望如何被評價。陳其邁指出，高雄面臨轉型關鍵期，尤其在全球產業供應鏈重組的時候，高雄市要抓住歷史機遇，盼能夠跨代成長；另方面希望高雄能加速轉型，市民有更好的生活環境，高雄成為永續宜居的城市。

另外，媒體提問新北市長侯友宜宣布新北市肉品輸入業者不進口含有萊克多巴胺的豬肉，是否會造成高雄市執行壓力？

陳其邁表示，地方政府的責任必須做好食安管理，從落實標示到加強查驗及10倍的檢驗等，以保障人民食安。他指出，台灣豬肉好吃又衛生、有競爭力，且台灣豬肉也受歡迎，他會鼓勵大家食用國產豬肉；至於萊豬涉及檢驗標準和食安管理是地方政府的權責，市府會落實做好食安管理。