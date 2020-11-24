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高雄迷迷村愈來愈國際化 大型壁畫吸引朝聖

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「2020高雄苓雅國際街頭藝術節」日前登場，市長陳其邁、立委趙天麟等人都出席。圖／高雄市苓雅區公所提供
「2020高雄苓雅國際街頭藝術節」日前登場，市長陳其邁、立委趙天麟等人都出席。圖／高雄市苓雅區公所提供

延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，國內外藝術家彩繪大型建物牆面，營造為國際大型壁畫區，市長陳其邁說，期待明年疫情結束後，邀請更多國際團體來高雄迷迷村，讓特色與國際化兼具的街頭藝術發揚光大。

當地衛武里長邱秀迷是重要推手，她說，衛武迷迷村建物包含台糖宿舍、7層樓衛武國宅等，共57棟976戶，像是一處開放式美術館，屋齡40多年的老舊社區，因為彩繪而煥然一新，徹底翻轉，充滿活力、人情味，居民也常扮演熱心的嚮導，為高雄結交世界各地朋友。

邱秀迷談到，其他縣市也有彩繪村的概念，但衛武迷迷村獨特之處在於，它屬巨大牆面彩繪，規畫也較整體。

陳其邁出席活動，並擔任苓雅國際街頭藝術節街舞Battle組總評審，現場秀一段現學現賣Battle舞藝，他說，為吸引更多年輕人參與，明年將提高贊助獎金，讓比賽規模更大更國際化。

大型壁畫區的創作集結25個國家、55位藝術家力量，共完成127面大型彩繪，持續有新創作呈現，也委由國內藝術團隊夜間投射燈照映牆面，展現另類壁畫之美。

在街頭裝置藝術部分，邀請知名藝術家打造〈飛耀‧苓雅〉大型鋼雕裝置藝術。設計以苓雅區地圖為基底，以「積木」堆疊方式，融入苓雅行政區每個鄰里，堆疊積木高低起伏呈現，象徵苓雅區正步步高升，其上端設計以羚羊為造型，以羚羊向上衝刺、跳躍的動態表現，展現苓雅區居民積極向上的勤奮感，別具巧思。活動詳情可上苓雅區公所臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/lingyadt 。

高雄市長陳其邁說，為吸引更多年輕人參與「高雄苓雅國際街頭藝術節」，明年將提高贊助獎金，讓比賽規模更大更國際化。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁說，為吸引更多年輕人參與「高雄苓雅國際街頭藝術節」，明年將提高贊助獎金，讓比賽規模更大更國際化。圖／高雄市政府提供
小朋友畫出屬於自己風格的畫作，個個都是小畫家。圖／高雄市政府提供
小朋友畫出屬於自己風格的畫作，個個都是小畫家。圖／高雄市政府提供
「2020高雄苓雅國際街頭藝術節」日前登場，市長陳其邁、立委趙天麟等人都出席。圖／高雄市苓雅區公所提供
「2020高雄苓雅國際街頭藝術節」日前登場，市長陳其邁、立委趙天麟等人都出席。圖／高雄市苓雅區公所提供
高雄市衛武里長邱秀迷談到，其他縣市也有彩繪村的概念，但衛武迷迷村獨特之處在於，它屬巨大牆面彩繪，規畫也較整體。圖／高雄市政府提供
高雄市衛武里長邱秀迷談到，其他縣市也有彩繪村的概念，但衛武迷迷村獨特之處在於，它屬巨大牆面彩繪，規畫也較整體。圖／高雄市政府提供
延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，結合復古特色餐車、美食市集，也邀請國內外藝術家即興創作，熱鬧滾滾。圖／高雄市苓雅區公所提供
延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，結合復古特色餐車、美食市集，也邀請國內外藝術家即興創作，熱鬧滾滾。圖／高雄市苓雅區公所提供
延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，國內外藝術家彩繪大型建物牆面，營造為國際大型壁畫區。圖／高雄市政府提供
延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，國內外藝術家彩繪大型建物牆面，營造為國際大型壁畫區。圖／高雄市政府提供

藝術家 壁畫 裝置藝術

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