高雄迷迷村愈來愈國際化 大型壁畫吸引朝聖

延續第5年的高雄苓雅國際街頭藝術節日前登場，國內外藝術家彩繪大型建物牆面，營造為國際大型壁畫區，市長陳其邁說，期待明年疫情結束後，邀請更多國際團體來高雄迷迷村，讓特色與國際化兼具的街頭藝術發揚光大。

當地衛武里長邱秀迷是重要推手，她說，衛武迷迷村建物包含台糖宿舍、7層樓衛武國宅等，共57棟976戶，像是一處開放式美術館，屋齡40多年的老舊社區，因為彩繪而煥然一新，徹底翻轉，充滿活力、人情味，居民也常扮演熱心的嚮導，為高雄結交世界各地朋友。

邱秀迷談到，其他縣市也有彩繪村的概念，但衛武迷迷村獨特之處在於，它屬巨大牆面彩繪，規畫也較整體。

陳其邁出席活動，並擔任苓雅國際街頭藝術節街舞Battle組總評審，現場秀一段現學現賣Battle舞藝，他說，為吸引更多年輕人參與，明年將提高贊助獎金，讓比賽規模更大更國際化。

大型壁畫區的創作集結25個國家、55位藝術家力量，共完成127面大型彩繪，持續有新創作呈現，也委由國內藝術團隊夜間投射燈照映牆面，展現另類壁畫之美。