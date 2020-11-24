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加入低碳樂活綠生活行 台東環保旅店127家任你選
台東縣今年再新增3間民宿通過行政院環保署環保旅館標章銅級認證，分別為嘟嘟好民宿、台東快樂海民宿與醇旅民宿；縣環保局說，輔導旅館業者加入環保旅店，從2012年僅2家，之後逐年遞增，到今年已有127家，其中，服務業環保標章全國僅39家旅館業取得，台東已有5家業者，歡迎旅館業者一同落實綠生活運動。
縣環保局綜合計畫科表示，今年3間民宿業者均落實環保節能行動，除使用具有環保標章家電用品、使用玻璃杯或瓷杯取代一次性產品消耗品，續住不更換一次床單及不提供一次性沐浴用品，民宿業並發揮巧思，以精美小卡片和貼心標語，隨處叮嚀入住房客隨手關電源、做好垃圾分類及重複使用盥洗用具，從小地方導入綠色生活觀念，讓遊客養成隨手做環保的習慣。
縣環保局鼓勵旅館業者一同推廣低碳綠生活行，友善環境，讓旅客在遊玩同時也能兼具環保行動，展現時尚綠色行為，讓低碳樂活、悠活台東的綠色輕旅遊邁進一大步。
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