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吃櫻花蝦要剝皮？殘疾解放軍大叔臉書賣櫻花蝦皮網狂批
近日社群網站中，出現一則「殘疾叔叔賣櫻花蝦皮」的廣告，該廣告為一名殘疾劉姓大叔身穿中國解放軍軍服，並指著海島說是「屏東」，更拿著米白色蝦米，佯稱是「屏東正宗櫻花蝦皮」在網路上販售，貼文一出不僅引起網友熱議，屏東縣長潘孟安更在臉書發文打臉偽屏東櫻花蝦，還廣邀民眾幫忙澄清，也請唯一購買屏東東港櫻花蝦。
據了解，這則「殘疾叔叔賣櫻花蝦皮」的廣告貼文，先是以一名殘疾劉姓大叔身穿中國解放軍軍服，手指海島說是「屏東」盛產營養價值高的「櫻花蝦皮」，接著又手拿米白色蝦米，佯稱是「屏東正宗櫻花蝦皮」。
「偽屏東櫻花蝦廣告」指稱，殘疾劉大叔無法勞動，為改善家庭照顧父母，第一次在網路上販賣老家屏東櫻花蝦皮。廣告圖示下方還以紅底白字寫下「殘疾叔叔自強不息，網路販售屏東蝦皮，請國人多多支持」。
廣告一出網友留言狂噴，「若連吃櫻花蝦都還要剝皮，人生就真的太難了」、「如果想要統戰，連功課都不做，零分」、「解fun君又在腦弱了」、「圖片的櫻花蝦也太假了吧！有夠瞎」、「台灣農民工不穿迷彩服」、「真的會信的智商應該要去確認一下」。
屏東縣政府得知該「偽屏東櫻花蝦廣告」後，潘孟安也在臉書貼文表示，全世界只有兩個地方有櫻花蝦，一個是台灣屏東沿海，一個是日本靜岡駿河灣，中國絕對捕撈不到！
潘孟安強調，該詐騙廣告中，蝦子顏色不對、大小不對，人的軍服也不對，且「屏東是個島」並不是島，也請漁民幫忙向民眾澄清，且請民眾唯一購買屏東東港櫻花蝦。
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