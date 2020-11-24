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「屏東聖誕節」南國極光驚豔 27日點燈

中央社 / 屏東縣24日電

「2020屏東聖誕節」在南國屏東以燈飾打造北國極光，將於27日晚上6時在屏東公園熱鬧登場，為讓民眾提前感受過節氛圍，這幾天試燈點亮，讓民眾驚豔，有民眾製作影片網路分享。

去年的「屏東聖誕節」以燈飾打造南國雪景，今年則以北國極光作為主題，打造高達5米的主燈「極地破冰號」、「極光大道」、「舞光冰柱」和「極光雪原」等10組極光燈組，將極地神秘風情帶到屏東公園，讓公園籠罩在青藍奇幻的耶誕氛圍中。

縣府這幾天試燈，吸引不少民眾拍照打卡，有網友製作影片在網路上分享，被縣府引用分享給大眾。

縣府表示，今年「屏東聖誕節」除主題燈組外，12月每個週末及12月24日至27日期間，有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了、免費耶誕主題拍貼機及親子互動活動，其中12月24日至27日有充滿異國風情的耶誕市集、蔥寶小火車等，讓大家度過豐富的耶誕節。

不過，提前上場的燈飾也遭到民眾破壞，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，有媽媽為孩子拍照，竟讓孩子坐在糖果盒的燈飾上，將燈飾壓壞，還摘下耶誕樹上的球，連小熊都被破壞，甚至有人潑飲料、丟垃圾，呼籲民眾在賞燈時一同發揮公德心、愛護燈飾，切勿觸碰燈飾並維護環境整潔。

屏東 極光 聖誕節

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