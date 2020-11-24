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台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

拚產業轉型 陳其邁：高市要成立智慧城市委員會

中央社 / 高雄24日電

高雄市長陳其邁上任後努力推動產業轉型並宣示月底要啟動5GAIoT國際大聯盟，他說市府是應該成立資訊局；不過受限於局處上限數，要先設「智慧城市推動委員會」推智慧城市發展。

民進黨市議員陳致中今天在市政總質詢針對市府日前宣示月底要啟動5GAIoT國際大聯盟，會在亞洲新灣區打造台灣第一個端對端、最完整的試驗場域，很多廠商會來高雄投資，促市府說明進度及可能進駐的大廠內容，談到市府大力推動產業轉型，陳致中促市府要參酌其它直轄市並設資訊局。

陳其邁指出，市府盼一些國際大廠進駐亞灣區，目前已有國內電信等要進駐，他希望此園區同時能扶植更多國內的創新公司。

他說，照理說市府是應該要設資訊局建構5GAIoT等產業並提供公共服務做整合性的工作；不過目前受限於市府局處已經達到上限，所以市府會先成立「智慧城市推動委員會」，他會擔任召集人，由副市長林欽榮任副召集人，同時延攬資訊專家等人員參與整合工作。

陳其邁表示，推動委員會下設辦公室，整合各局處有關智慧城市的專案人員共同參與智慧產業的轉型及推動工作。

陳致中追問5GAIoT是重要的產業轉型契機，可能帶來的投資金額等問題。

副市長羅達生答詢大約有新台幣260億元，可以創造約1萬名就業機會。他說，中華電信等業者表態進駐，另有多家國際大廠表態認可及支持，市府努力爭取中，還在討論一些架構的問題，目前朝進駐的方向努力。

另有關市府昨天公布市府施政滿意度民調，近6成6的市民以身為高雄人感到光榮；6成2的市民對高雄的未來發展充滿信心；有6成市民滿意陳其邁施政，也有6成3市民認為陳其邁上任後非常認真拚市政等。

陳其邁回應，他感到責任重大，希望不辜負市民期待並努力拚經濟。

陳其邁 陳致中

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