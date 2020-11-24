聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳致中關心大林蒲人工作機會 陳其邁：會促優先採用
高雄市大林蒲居民對於大林蒲遷村案到目前為止仍有許多疑慮和憂心，高雄市長陳其邁今天答覆議員陳致中有關大林蒲居民的權益時表示，如果遷村之後大林蒲成立循環經濟專區，會請相關單位企業優先任用原來大林蒲子弟工作，原來在當地擺攤做生意，也能繼續做生意。
陳致中詢問大林蒲遷村案的房屋問題，包括如何照市價去估價、能否蓋回如原在大林蒲居住房的大小、建蔽率等問題。
陳其邁表示，對於大林蒲遷村的居民，建地是一坪換一坪，如有不足，市府會補助，容積率會增加，原屋同材料蓋回去，如果在大林蒲原居住是二層樓建築，也可以蓋到二樓，但如果要蓋到三樓，三樓的部分可能就要由居民自行負擔，需要貸款的，會洽高雄銀行提供低利貸款。
陳致中認為即使大林蒲居民遷走了，仍要重視他們的工作權益，則能持續「睦鄰名額」。陳其邁表示，這涉及大林蒲居民的工作保障，居民擔心遷村之後工作、本來的生意受影響，日後如果成立循環經濟專區，會請相關企業仍優先錄用原來大林蒲子弟，本來在那裡做生意的，還有機會繼續作生意。
陳致中也提及大林蒲居民的健康調查和維護，陳其邁說會根據相關法令來處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言