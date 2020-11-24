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高雄眷村嘉年華岡山「眷味樂食足」壓軸 共度眷色耶誕

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2020高雄眷村嘉年華活動」串連陸海空軍接力展現活化成果，民眾開心蒐集陸海空紀念章。圖／高雄市文化局提供
「2020高雄眷村嘉年華活動」串連陸海空軍接力展現活化成果，民眾開心蒐集陸海空紀念章。圖／高雄市文化局提供

「2020高雄眷村嘉年華」的空軍主題活動11月28日登場，「眷味樂食足」系列活動將與民眾在岡山相見歡，12月19、20日「眷色耶誕」將演出眷村主題戲劇，還有耶誕市集好好逛。

高雄以文化資產保存全國最大面積的三軍眷村，103年起舉辦「以住代護」公私協力恢復眷村生機，使眷村蛻變成文化傳承與創新的載體。文化局長王文翠表示，飲食文化源於地方風土人情，每一種飲食方式都能改變人與人、人與土地的關係，高雄岡山因有著特殊的地理環境與軍事時空背景，經由不同文化融合，食物與地方特性的結合，讓岡山這個地區發展出獨樹一格的飲食文化風貌。岡山豆瓣醬的釀製與羊肉爐的搭配，代表眷村民眾透過在地食材與家鄉味的揉合，融進對家鄉風土人情的思念。

「2020高雄眷村嘉年華」12月壓軸登場的岡山空軍主題活動，以「眷味樂食足」為主題，用最能代表眷村家鄉味在地化的「豆瓣醬」為主軸，串連講座、市集、戲劇表演、展覽及DIY手作活動，除展現眷舍住戶多元活化的成果，也讓民眾感受舊時眷村相互串門子、相互扶持的生活體驗，豐富多元的內容定會讓民眾在聽覺、視覺與味覺上都大飽口福。

文化局表示，12月歡迎來岡山體驗眷村好味道，12月19、20日在醒村文化景觀公園，將邀請橄欖葉劇團表演親子劇場，現場還有應景的耶誕燈飾布置，可提前感受溫馨耶誕節。活動內容可上文化局以住代護官網https://khvillages.khcc.gov.tw/查詢。

2020高雄眷村嘉年華12月主題「眷味樂食足」，19、20兩日「眷色耶誕」將演出眷村主題戲劇，還有耶誕市集好好逛。圖／高雄市文化局提供
2020高雄眷村嘉年華12月主題「眷味樂食足」，19、20兩日「眷色耶誕」將演出眷村主題戲劇，還有耶誕市集好好逛。圖／高雄市文化局提供

眷村 岡山 文化局

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