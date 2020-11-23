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陳其邁上任3個月 6成市民滿意施政表現

中央社 / 高雄23日電
高雄市長陳其邁上任將滿3個月，高雄市政府今天公布最新民調，有6成市民滿意陳其邁施政表現。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁上任將滿3個月，高雄市政府今天公布最新民調，有6成市民滿意陳其邁施政表現。圖／聯合報系資料照片

高雄市陳其邁上任將滿3個月，高雄市政府今天公布最新民調，有6成市民滿意陳其邁施政表現，另有近6成6市民對身為高雄人感到光榮，較前高雄市長韓國瑜任內成長11%。

高雄市研考會下午發布新聞稿指出，陳其邁率領的新市府團隊上任至今近3個月，每天深入基層，傾聽民意，同時以有效率、肯負責的態度，認真打拚、解決問題，並與時間賽跑，加緊速度拚市政。

根據新聞稿，6成2市民對高雄未來發展充滿信心；有6成市民滿意陳其邁的施政；還有6成3市民認為陳其邁上任後非常認真拚市政。而陳其邁的「提高農作物保險補貼」，更有高達7成3民眾支持。

研考會表示，經過兩個多月的認真打拚，各項施政滿意度及支持度均高出6成，可見市府在各項施政表現獲得市民肯定，尤其是拚經濟的「仁武產業園區興建」更讓6成5市民感到滿意。

其中，市民光榮感從去年10月、韓國瑜任內的5成5提升到6成6。研考會指出，由此可見，陳其邁的新市政團隊讓高雄人感到更光榮，未來市府會秉持務實、認真負責、緊衝精神持續拚經濟，讓高雄成為宜居城市。

此民調由研考會委託山水民意研究公司，隨機取樣訪問設籍高雄市的20歲以上民眾，訪問日期為109年11月20日至22日；有效樣本為1072份；在95%的信心水準下，抽樣誤差約為2.99%。

陳其邁 高雄市 韓國瑜

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