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永英公司捐福祉車 高基服務高齡長輩就醫更給力

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
永英公司今捐贈一輛福祉車給高基，協助無力負擔就醫交通費用的長輩。圖／高基提供
永英公司今捐贈一輛福祉車給高基，協助無力負擔就醫交通費用的長輩。圖／高基提供

永英公司董事長何英奬今天代表捐贈一輛「愛心福祉車」給信義醫療財團法人高雄基督教醫院，未來將嘉惠無力負擔無障礙計程車費用的長照對象。

高基承辦「居家服務」業務時，發現許多長照對象因交通限制，加上無力負擔無障礙計程車的費用，即使身體不適也無法就醫，導致傷口或病情惡化。因此創設「福祉車」，高基的福祉車，平均每月出車143次，不分平日、假日都出車，即時協助社區民眾減少延誤就醫的憾事。

永英公司認同高基的服務理念，今天捐贈一台愛心福祉車，希望改善輪椅族就醫的困境，也希望協助解決不易預約到交通車、自家房車上、下車不方便以及無障礙計程車的費用負擔等問題，由高基院耳長盧介祥受贈。

盧介祥感謝何英奬董事長的愛心，指這輛福祉車對社區民眾是及時雨！台灣高齡人口越來越多，輪椅族相對增加，福祉車能讓他們就醫更方便舒適。福祉車未來能將高基病人與方舟護理之家、養護之家的住民。

永英有限公司董事長何英奬表示，台灣步入少子化、高齡化社會，但很多偏鄉地區的長輩，或是行動不便的病人，就醫非常不方便；於是決定捐一台最新車款的福祉車，盼帶來社會溫暖。

計程車 愛心 長照

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