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高市寶隆圳固床工解決農民用水 再拿下一座城市金質獎

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府地政局長陳冠福（右）頒發獎座給農田水利署高雄管理處長呂文豪（左）。圖／高雄管理處提供
高雄市政府地政局長陳冠福（右）頒發獎座給農田水利署高雄管理處長呂文豪（左）。圖／高雄管理處提供

高雄市2020城市工程品質金質奬名單公布，農田水利署高雄管理處（原高雄農田水利會）以甲仙區「寶隆圳進水口固床工新建工程」獲得金質獎。處長呂文豪表示，此次得獎是高雄管理處第三度獲得金質獎肯定，工程完工後接獲多通當地農民道謝電話，來自農民的肯定讓跟得獎一樣令人開心。

高雄市建築師公會等單位評選工程品質，20日頒發2020城市工程品質金質奬。農田水利署高雄管理處曾以「二仁導水路倒虹吸工改善工程｣及「柚子林線制水閘門改善工程」獲得水利工程類金質奬，今年再度以「寶隆圳進水口固床工新建工程」獲獎。

高雄管理處指出，獲得金質獎的工程位於甲仙區，寶隆圳進水口常因土堤沖毀無法穩定供水，管理處自籌4千多萬展開進水口固床工工程；原有土堤改設固床工，動力抽水改為重力流供水，包括RC階梯式固床工1座、600mm口徑輸水鋼管、一座取水口排砂道與二座沉砂池等項目，若受災損壞可即時拆卸，維護更便利。

處長呂文豪表示，寶隆圳固床工工程已於11月初完工，完工後提供農民穩定且充足的灌溉水源，水利會雖然已經改制公務機關，但服務品質絕對不打折扣。

高雄甲仙「寶隆圳進水口固床工新建工程」獲得2020城市工程品質金質奬。圖／高雄管理處提供
高雄甲仙「寶隆圳進水口固床工新建工程」獲得2020城市工程品質金質奬。圖／高雄管理處提供

農民 水利署 高雄市

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