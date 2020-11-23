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瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布高雄一百周年慶「PHONE 狂 GO物時時抽」活動起跑。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁宣布高雄一百周年慶「PHONE 狂 GO物時時抽」活動起跑。記者王昭月／攝影

慶祝高雄改制100周年慶高雄市政府仿百貨周年慶推出「PHONE 狂 GO物時時抽」活動，12月1日起為期一個月，每2小時抽出一支ｉPohne12，每天抽出3台 Gogoro，民眾使用200元三倍券或單筆消費滿500元就獲一組抽獎序號，可無限迴圈參加抽獎，高雄市長陳其邁表示，「不怕你來高雄，就怕你不來」，更豪氣地說要將全台最後流通在市面的百億三倍券，都留在高雄。

陳其邁今午宣布「最狂振興周年慶」活動開跑，獲高雄市百貨公司，旅宿業及各大商圈共襄盛舉，高雄市觀光協會理事劉坤福及高雄旅館公會理事長周文彬，各加碼送出100張住宿券。

高雄市經發局長廖泰翔表示，這場振興商業活動從12月1日起至12月底止，準備93輛印有「高雄100」字樣的限定款Gogoro及398支iPhoneph 12 供抽獎，民眾在高雄不論使用3倍券或單筆消費滿500元消費，就可到「高雄一百周年慶，PHONE瘋狂GO物時時抽」活動官網或LINE 活動官方帳號登錄發票證號參加抽獎。

至於在高雄訂房的民眾，也可獲200元商圈及200元夜市使用券，一併帶動夜市或商圈消費人潮。廖泰翔另表示，三倍券消費中獎機會高於以現金或信用卡消費的2倍，民眾至11月27日上線的官網或活動官方Line@ 登錄三倍券序號，上傳「三倍券照片」及使用三倍券單筆消費滿200元以上的票號碼就能收到一組抽獎序號，參加每兩小時手機抽獎。沒使用消費券的民眾， 憑消費滿500元的發票證號也可以4小時抽獎一次。

陳其邁說，這次的抽獎活動是無限迴圈，12月1日就在高雄消費，中獎機率愈大。他也笑說，參加抽獎的人「心臟要夠大」，不然每兩小時抽獎一次，半夜還在抽，像他比較難入睡，可能會精神衰弱。

他表示，今年因疫情緣故許多商圈衝擊嚴重，但大家別要擔心，市府會與商圈及夜市站在一起，讓商圈及夜市更吸引人潮，發大財。

高雄一百周年慶「PHONE 狂 GO物時時抽」12月1日起登場，在高雄消費就有機會抽手機及機車。記者 王昭月／攝影
高雄一百周年慶「PHONE 狂 GO物時時抽」12月1日起登場，在高雄消費就有機會抽手機及機車。記者 王昭月／攝影
高雄市政府準備93輛限定款 Gogoro供抽獎。記者王昭月／攝影
高雄市政府準備93輛限定款 Gogoro供抽獎。記者王昭月／攝影

高雄市 周年慶 陳其邁

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