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離島第一宗都更案 澎湖中興戲院區正式動土

中央社 / 澎湖縣23日電

澎湖首宗馬公中興戲院都市更新，今天動土，將興建地下2層、地上14層的住商大樓，全案預計民國112年完工，將成為澎湖馬公市區的新亮點。

澎湖馬公段1621-80號等13筆土地的中興戲院都更案，今天由營建署長吳欣修、縣府參議洪棟霖、營建署都更科長林純如與都更會理事長廖進昌等20人共同動土，象徵澎湖離島第一宗都更案正式啟動。

吳欣修表示，國內各縣市的都更有300多件，但離島的都更困難度高，馬公中興戲院的都更在地方與業界的合作下歷時4年完成，帶動老舊市區的新發展，這是離島地區首件都更案，具有指標性意義，對後續的都更案有莫大的助力。

都更會理事長廖進昌表示，中興戲院都更案，自民國105年核准更新案，前後歷經4年多時間，感謝縣府、議會與委託的杰新實業等公私部門的協助，讓都更案順利。

馬公中興戲院都更位於文康街區北段，含國有與縣有土地及私有土地，將興建地下2層、地上14層的住商大樓，除規劃1F商場、2F電影院、3至14F為住宅外，並採綠建築、無障礙設施、人行步道等友善空間都市設計，預計112年完工。

都更 馬公 澎湖

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