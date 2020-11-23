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高雄民族陸橋機車道拆除 林欽榮盼12/1如期通車

中央社 / 高雄23日電

因應高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道21日凌晨展開拆除作業。高雄市副市長林欽榮今天到場視察，提醒注意交通疏導及工地安全，希望12月1日開放平面通車。

高雄市政府工務局指出，民族陸橋機車道拆除工程為期10天，目前拆橋進度一切正常。林欽榮上午7時40分前往工地視察，感謝施工團隊辛勞，並提醒注意工區交通疏導與工地安全，讓平面車道如期通車。

工務局表示，民族陸橋主橋建於民國70年代，兩側機車道及人行天橋為民國100年間配合鐵路地下化工程，由原地下道改建而成。機車道拆除通車後，排水、景觀人行道、照明及號誌工程將在農曆年前完成，結合都市計畫園道，提升居住環境品質。

工務局新建工程處表示，民族陸橋機車道21日凌晨零時封閉拆除，預計12月1日開放平面車道供汽機車通行，施工團隊日以繼夜輪班施作，將會產生噪音及震動的工項排在上午8時至晚上8時，其餘時間進行切割鋼梁及吊運等工項，感謝周邊住戶包容及配合。

新工處提醒，施工期間，民族陸橋主橋（八德一路至九如二路）維持汽車通行，現有汽車側車道（建國二路至九如二路）調撥一車道供機車通行，用路人也可提前改道，盡量避開施工壅塞路段。

車道 高雄市 人行道

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