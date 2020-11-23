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高雄空品堪慮 今整天可能是「橘色提醒」
周一上班日，今天高雄全天空氣品質不甚理想，今天上午除美濃測站外，其餘平地空氣測站皆為「橘色提醒」。
高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天微弱北風導引上風處汙染累積，戶外空氣差，今天上午偏北風將汙染物更往南推送，由於風速不強，氣流在高屏區域減速，無法有效移出陸地，汙染開始滯留。
在微弱偏北風環境下，除高雄本地汙染比較難擴散外，還包含「較大量」的上風處汙染累積，導致空氣品質大範圍轉差，是對高雄空氣品質最不利的大氣條件。
今天大環境大氣概況是東北風吹拂，西半部為微弱偏北風，導引上風處汙染南下累積，加上人為活動增加、海風增強速度偏慢，空氣「大範圍橘色提醒」。
下午至晚間海風進入平地，但風速相當微弱，汙染擴散效率不高，空氣仍是「局部橘色提醒」。晚上若空氣仍略差，將影響到明天上午的空氣品質。整體來說，今天整天空氣都有「橘色提醒」機會。
今天天氣以晴朗為主，中午熱早晚稍涼。一般族群建議減少戶外劇烈運動，敏感族群則避免到戶外運動。為降低空汙壓力，興達電廠1號機、3號機停機中。2號及4號機友善降載減排中。
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