捷運延伸林園要轉乘？ 林欽榮：會爭取「一車到底」

高雄捷運紅線延伸至林園，可行性研究已報交通部，預計2022年發包動工。但該路線傳出因財務考量，得在小港換搭「輕軌」車廂，無法「一車到底」。市議員邱于軒今質詢指林園人不該被虧待；副市長林欽榮允諾，會爭取「一車到底」。

高捷延伸林園線，此前傳出從紅線小港延伸銜接到林園段，得改成高架化的中運量系統，無法由原本的重運量捷運直接駛到林園「一車到底」。

上月底市議員王耀裕質詢時即不滿批評，原本464億元的捷運計畫縮水為238億元，要改採高架中運量興建，財務考量讓林園線的興建盡失專業評估。當時捷運局長吳義隆坦言有財務考量，改採中運量是可行契機。

不過無法一車到底引起不少議員及民眾反彈，邱于軒今質詢並指，高架化是推動林園線最快方式，但北市文湖線有周邊住宅震動、地震停駛等缺點，不該重蹈覆轍，且當初韓市府送入交通部的版本是一車到底，林園不該被虧待，捷運是百年大計，應朝一車到底方向進行。

邱于軒追問捷運延伸到林園究竟能否一車到底？吳義隆改口說，會改成一車到底。副市長林欽榮也說，認同邱于軒看法，他甚至覺得到屏東都要一車到底；林園人值得，且轉乘也不效率，市府會爭取一車到底方式興建。

捷運局表示，原本因財務考量，欲採取高架化、中運量的軌道系統，輕軌也是中運量系統的一種，等於捷運從小港到林園這段要換成別的中運量軌道系統，且採高架化興建，不過現在確定要「一車到底」，就是從小港到林園都是重運量的捷運系統，且不見得是高架化，可能會評估改採地下化興建。

由於與原本的規畫不同，捷運局說，會修正興建形式後，再將修正後的可行性研究重送交通部，目標仍在2022年發包動工。