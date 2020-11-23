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聖誕燈飾太美忍不住靠近？縣府籲保持距離拍照更美麗
備受矚目的「2020屏東聖誕節」即將在27日晚間6點在屏東公園熱鬧登場，讓民眾提前感受聖誕氛圍，今天傍晚縣府試燈點亮百年屏東公園，精美的燈飾讓民眾皆放緩腳步，有如漫步在北國般的極光之中，更引起網美爭相拍照打卡，搶先一睹燈飾之美，但也發現，燈飾有踩踏、潑飲料、丟垃圾與隨意移動燈飾與坐在燈飾情況，造成毀損，也請民眾發揮公德心，保持適當拍照距離。
屏東縣府傳播暨國際事務處呼籲民眾，賞燈時發揮公德心、愛護燈飾，保持合適的觀賞及拍照距離，不要觸碰燈飾並維護環境整潔，讓絢麗燈飾如期地展覽至明年3月，也熱情邀請民眾到多一度的屏東，感受不同風情的聖誕氣氛。
今年屏東聖誕節以「極光」為主題，除氣勢磅礡、高達5米的主燈「極地破冰號」外，還有浪漫破表的「極光大道」；幻彩奪目的「舞光冰柱」；網美打卡聖地的青藍色光海「極光雪原」等10組極光燈組，將滿滿的極地神秘風情和浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在青藍奇幻的聖誕氛圍中。
今年屏東聖誕節除主題燈組外，在12月的每周末及12月24日至27日期間，有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了、免費聖誕主題拍貼機及親子互動活動，12月24日至27日有充滿異國風情的聖誕市集、蔥寶小火車等，讓大家度過豐富的聖誕節。活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。
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