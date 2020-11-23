白額雁首度現蹤 高雄茄萣濕地28日辦海洋文化節

來台過冬的黑面琵鷺已在上月陸續抵達高雄茄萣濕地，鳥友觀測數量一路攀升，11月初更有5隻罕見的白額雁來報到，賞鳥人士為之著迷。茄萣濕地鄰近興達港情人碼頭，28日（周六）將舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」，邀請民眾到茄萣、永安濕地賞鳥，更安排離岸風帆音樂叭，60位未婚男女將可搭乘風帆船遊港，可望在茄萣找到家的情感。

永安、茄萣是北高雄重要濕地，也是黑面琵鷺來台過冬的重要棲地。茄萣濕地去年觀測400隻黑琵，今年10月起也陸續迎接度冬黑琵報到。

茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥指出，今年黑面琵鷺提早返鄉度冬，10月份高達近200隻，11月初還出現5隻罕見的白額雁，茄萣濕地首度記錄到這群嬌客，濕地不只是候鳥最佳庇護所，也是鳥兒談情說愛繁衍後代的環境。