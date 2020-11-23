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白額雁首度現蹤 高雄茄萣濕地28日辦海洋文化節

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
茄萣觀光發展協會將在28日（週六）將舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」。圖／市府觀光局提供
茄萣觀光發展協會將在28日（週六）將舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」。圖／市府觀光局提供

來台過冬的黑面琵鷺已在上月陸續抵達高雄茄萣濕地，鳥友觀測數量一路攀升，11月初更有5隻罕見的白額雁來報到，賞鳥人士為之著迷。茄萣濕地鄰近興達港情人碼頭，28日（周六）將舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」，邀請民眾到茄萣、永安濕地賞鳥，更安排離岸風帆音樂叭，60位未婚男女將可搭乘風帆船遊港，可望在茄萣找到家的情感。

永安、茄萣是北高雄重要濕地，也是黑面琵鷺來台過冬的重要棲地。茄萣濕地去年觀測400隻黑琵，今年10月起也陸續迎接度冬黑琵報到。

茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥指出，今年黑面琵鷺提早返鄉度冬，10月份高達近200隻，11月初還出現5隻罕見的白額雁，茄萣濕地首度記錄到這群嬌客，濕地不只是候鳥最佳庇護所，也是鳥兒談情說愛繁衍後代的環境。

響應行政院「向海致敬」政策，茄萣觀光發展協會將在11月28日舉辦「2020茄萣海洋生態文化節—洄茄萣情」活動，除走訪茄萣、永安濕地外，當天也安排單身男女聯誼活動，前往興達港情人碼頭內海體驗獨木舟、風浪板、SUP與風帆船等內容，目前仍有少數名額可報名。報名網址為https://www.beclass.com/rid=2443e455f9a49c4814af

高雄茄萣濕地首度記錄到白額雁，鳥友拍下珍貴照片。圖／茄萣觀光發展協會提供
高雄茄萣濕地首度記錄到白額雁，鳥友拍下珍貴照片。圖／茄萣觀光發展協會提供
高雄茄萣濕地首度記錄到白額雁，鳥友拍下珍貴照片。圖／茄萣觀光發展協會提供
高雄茄萣濕地首度記錄到白額雁，鳥友拍下珍貴照片。圖／茄萣觀光發展協會提供

濕地 黑面琵鷺 賞鳥

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