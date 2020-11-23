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怎解決負債？ 陳其邁：不是喊發大財錢就掉下來

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照

高雄市財政不佳，負債問題常引發話題，市議員陳若翠今議會質詢時追問市長陳其邁如何還債、減債？陳其邁說，「我不是魔術師，喊一個口號發大財，錢就從天上掉下來」，解決財政問題要按部就班，高雄已逐漸縮短舉債規模。

陳若翠批陳其邁上任「土地照賣、錢照借」，就任未滿月就賣祖產，9月舉行第三季土地開發標售12標14筆，總坪數3900多坪，總底價10億多元，地點包括楠梓、前鎮、鳳山、岡山、小港等，以不舉債為目標，但明年還是要舉債62億。

陳若翠並指，說要吸引大廠來高雄投資，但台積電沒來，今年又疫情衝擊，明年稅收想增加恐怕很難。高雄市債務包含隱藏性負債，多達3300億元，財政局說債務是結構性問題、縣市合併、人事費高、自償性不足等導致，「能不能斷開鎖鏈，擺脫負債王標籤，如何還債、減債？」

陳其邁答詢說：「我不是魔術師，也不會說喊一個口號發大財，錢就從天上掉下來」，解決財政問題要按部就班，去年高雄舉債64億元、今年62億元，逐漸縮短舉債規模。

現在是疫情期間，政府有紓困、振興經濟方案，這是全球都在做的事，疫情可能延續到明年，這段時間除讓經濟復甦，還要擴張民間消費、政府公共建設、公共投資等，用擴張型的財政政策來支撐國家經濟成長。高雄市也希望增加相關民間消費及政府公共投資，藉由引進民間投資，讓高雄經濟更好。

陳其邁會後受訪再強調，不可能說一天、兩天就要解決財政問題，好像喊口號錢就會掉下來，要一步一步用各種策略，包括怎樣活化市有資產、招商引資、開源節流等措施。

另外一方面有很多重大經濟建設，包括橋頭科學園區，這些經濟發展的重大經建計畫也要跟中央申請補助，所以要一步一步的先談減債，再讓財政狀況改善，經濟體質也能夠轉型，這樣才能夠全面解決高雄財政問題。要很努力很努力來減債，來減輕改善高雄的財政。

陳其邁 疫情

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