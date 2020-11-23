高雄巿民族陸橋機車道開拆 林欽榮要求如期恢復通車

因應市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道21日凌晨開拆，工期10天，目前進度正常，副市長林欽榮副市長今早7點多前往視察，慰勉施工團隊，也提醒注意工地安全及交通疏導，如期在12月1號上午6點前開放平面通車。

工務局表示，民族陸橋第一階段的機車道拆除，恢復平面車道通車後，第二階段的排水、景觀人行道、照明及號誌工程也預計在農曆過年前完成，屆時結合鐵路地下化後的都市計畫園道，可提昇整體居住環境品質。

新工處表示，民族陸橋機車道拆除作業由施工團隊日以繼夜輪班施作，產生噪音及震動的工項排在早上8點到晚上8點，其餘時間則進行切割鋼梁及吊運等工項，感謝周邊住戶包容及配合，施工期間請民眾盡可能避開施工壅塞路段並提前改道。