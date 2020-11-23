快訊

好市多黑色購物節開跑！ 主打82吋電視、金條十盎司

宣戰「王冠」謊言背叛？黛妃BBC世紀專訪的怨靈

高雄巿民族陸橋機車道開拆 林欽榮要求如期恢復通車

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（左二) 今早赴民族陸橋機車道拆除工地慰勉施工團隊。圖／高市工務局提供
高雄市副市長林欽榮（左二) 今早赴民族陸橋機車道拆除工地慰勉施工團隊。圖／高市工務局提供

因應市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道21日凌晨開拆，工期10天，目前進度正常，副市長林欽榮副市長今早7點多前往視察，慰勉施工團隊，也提醒注意工地安全及交通疏導，如期在12月1號上午6點前開放平面通車。

工務局表示，民族陸橋第一階段的機車道拆除，恢復平面車道通車後，第二階段的排水、景觀人行道、照明及號誌工程也預計在農曆過年前完成，屆時結合鐵路地下化後的都市計畫園道，可提昇整體居住環境品質。

新工處表示，民族陸橋機車道拆除作業由施工團隊日以繼夜輪班施作，產生噪音及震動的工項排在早上8點到晚上8點，其餘時間則進行切割鋼梁及吊運等工項，感謝周邊住戶包容及配合，施工期間請民眾盡可能避開施工壅塞路段並提前改道。

車道 鐵路地下化 人行道

延伸閱讀

高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

高雄蓮池潭整體景觀欠管理 陳其邁：成立專案小組處理

高雄多項捷運建設 陳其邁：希望111年動工

全聯評估加碼高雄建冷鏈物流中心 高市府將全力協助

相關新聞

高雄巿民族陸橋機車道開拆 林欽榮要求如期恢復通車

因應市區鐵路地下化，高雄市民族陸橋機車道21日凌晨開拆，工期10天，目前進度正常，副市長林欽榮副市長今早7點多前往視察，...

結合5G 高雄勾勒綠色輕軌藍圖

高雄輕軌二階復工，捷運黃線、小港林園線及岡山路竹延伸線擬在2022年動工，多項軌道建設工程正如火如荼進行，盼增加公共運輸...

月世界遊客中心開幕 盼人氣回籠

高雄田寮月世界惡地美景是國際媒體CNN推薦的必遊景點，當地土雞城林立，近年受淹水陰影與景氣影響，生意大不如前，業者寄望人...

親近在地 麟洛國小創奇麟遊戲場

屏東縣國小校園遊戲場有8成不合格待改善，麟洛國小打造屏東縣首座校園示範遊戲場域「奇麟遊戲場」，兼具安全、美感、環保與人文...

排灣族寫達悟文化 奪小說首獎

「2020打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮昨天在高雄文學館舉行，今年有582件作品參賽，創作者年紀從10歲至85歲，有大陸、馬來...

高雄月世界土雞城一條街沒落 明年辦土雞路跑擴大行銷

高雄田寮月世界惡地美景是國際媒體CNN推薦的必遊景點，當地土雞城林立，但近年受淹水陰影與景氣影響，生意大不如前。市府觀光...

用心良苦！慈善會助學清寒學子 申請者須參與志工服務

「正德社會福利慈善基金會」每年固定頒發獎學金鼓勵家境清寒學子認真向學，位在鳥松區的高雄總院昨頒發109年秋季清寒獎學金給...

台灣龍皇慈善會關懷弱勢 假日赴教養院送物資

高雄市湖內區台灣龍皇慈善會關懷社會弱勢族群，幹部群利用假日運送一批民生物資前往台南市五甲傷殘教養院關懷院生。理事長許雲吉...

連6年辦飯湯料理賽 潘孟安：飯湯國民美食經濟實惠

屏東縣是重要稻米產區，結合在地食材激發更多創意料理，屏東縣府連6年舉辦飯湯料理大賽，今有16隊參賽隊伍大展廚藝，縣長潘孟...

2020屏東馬拉松 跑入城市秘境、小農美食

2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同...

傻眼！ 光電板蓋在公園綠地上 屏東縣議員批離譜

屏東縣議員李世斌近期接到民眾陳情，屏東市永新公園綠地竟蓋上光電板，「冷冰冰光電板直挺挺立在公園」痛批「離譜至極」。民眾質...

拚商圈經濟 高雄商圈12月有多項送禮、抽獎活動

後疫情時代，高雄市拚商圈經濟，市府及商圈連袂推出活動。12月新鹽埕商圈將舉辦「金Go Pay－新鹽埕歡樂聖誕嘉年華」活動...

熱門新聞

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

中和大排耗資近億打造「綠水澗」廊道 明年8月完工

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

寶可夢一日快閃台南登場 玩家搶抓異色未知圖騰C

傻眼！ 光電板蓋在公園綠地上 屏東縣議員批離譜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。