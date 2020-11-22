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月世界土雞城一條街沒落 明年辦土雞路跑擴大行銷

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄田寮月世界土雞城一條街早年十分風光，近年遊客消退，今天月世界遊客中心落成，多家土雞店生意興隆。記者徐白櫻／攝影
高雄田寮月世界土雞城一條街早年十分風光，近年遊客消退，今天月世界遊客中心落成，多家土雞店生意興隆。記者徐白櫻／攝影

高雄田寮月世界惡地美景是國際媒體CNN推薦的必遊景點，當地土雞城林立，但近年受淹水陰影與景氣影響，生意大不如前。市府觀光局規畫的嶄新遊客中心今天落成啟用，業者寄望遊客回流，重新擦亮月世界土雞城招牌。

月世界地形遍布旗山、內門、田寮與燕巢等地，早年百姓謀生不易，田寮月世界景區旁開始出現土雞城，因生意興隆帶動商機，增加至30家上下。創始店「月球土雞城」業者林永元開業47年，他說，早年土雞城營業到晚上10點才休息，許多人要吃土雞都會想到田寮月世界。

林永元說，當年在大馬路旁開餐飲店，岳母送來20幾隻土雞，一時興起，隨手抓土雞煮燒酒雞上菜，顧客吃後大為讚賞，一賣就是47年，以前秤斤論兩賣，現在採用整隻計價，近幾年景氣不好、競爭對手也變多，所幸還有老主顧支持，掌杓工作交棒小兒子，另開拓宅配通路增加收益。

月世界地景鄰近二仁溪，因地勢低窪，豪雨來襲常成為水鄉澤國，淹水達一層樓高的畫面令外界印象深刻。業者林加平說，自家店面現在的一樓原本是二樓，路面逐年墊高變成今日局面，不少遊客因此卻步，近年生意不如以往，期盼早日脫離淹水惡夢。

田寮區長陳百山表示，為改善淹水問題，月世界的「玉池」與「天池」都具備滯洪效果，市府另施作抽水平台，預計110年1月底前完工。明年4月籌辦第一屆田寮月世界土雞路跑活動，國旅正夯，鼓勵大家多到郊外走走。

「月球土雞城」帶動田寮月世界土雞城風潮，創始人林永元（中）與妻子已經半退休，小兒子林加平（右）接棒經營。記者徐白櫻／攝影
「月球土雞城」帶動田寮月世界土雞城風潮，創始人林永元（中）與妻子已經半退休，小兒子林加平（右）接棒經營。記者徐白櫻／攝影

月世界 淹水

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